Грандиозный скандал с русским хоккеистом в Америке. «Вегас» пытался избавиться от Дадонова, но жестко опозорился

«Удивительное рядом, но оно запрещено», — эти слова знаменитого советского барда, написанные про обстановку в сумасшедшем доме, становятся все более актуальными в наши дни. Национальная хоккейная лига, образец деловой надежности и отлаженности всех хоккейно-юридических механизмов, выдала удивительный сюжет, который достоин пера самых знаменитых сатириков и юмористов. Речь идет о несостоявшемся обмене нападающего «Вегас Голден Найтс» Евгении Дадонове в «Анахайм», который стал демонстрацией удивительного разгильдяйства.

Потерянный список

История обмена такова. В дедлайн 21 марта российского форварда «Вегаса» Евгения Дадонова обменяли в «Анахайм», получив взамен контракт Райана Кеслера и защитника Джона Мура. Смысл этой сделки был прост: Кеслера легко спрятать в списке долгосрочно травмированных, поскольку он в НХЛ больше не сыграет, а избавиться от крупного контракта Дадонова ($5 млн на этот и следующий сезон) было заманчиво. 33-летний россиянин в нынешнем сезоне не то, чтобы был очень уж плох, но на свою зарплату вряд ли наиграл — 15 голов и 12 передач в 62 матчах.

О сделке было объявлено, однако вскоре выяснилось, что все не так просто. Профсоюз игроков и лига взялись расследовать этот обмен, и в результате этого расследования выяснилась совершенно фантастическая история.

В прошлом сезоне Дадонов играл за «Оттаву Сенаторз» и 28 июля 2021 года был приобретен «Вегасом» посредством обмена. Согласно контракту с «Сенаторами», у россиянина было право подать список из 10 команд, куда он не хочет быть обменян, но тогда это большого значения не имело, поскольку «Золотые Рыцари» в этом запретительном списке не значились. Теперь же, когда Евгения снова обменяли, менеджмент «Вегаса» почему-то решил, что этот пресловутый список (где присутствовал «Анахайм») уже не имеет силы, хотя условия контракта игрока не меняются после смены команды.

Трехлетний контракт Дадонова с «Оттавой» указывает на то, что список запрета на обмен должен был быть представлен к 15 января 2021 года для первого сезона, 1 июля 2021 для второго сезона и 1 июля 2022 года для третьего сезона. Предположение о том, что Дадонов опоздал с подачей списка, было опровергнуто: список был подан 30 июня, что признано самим «Вегасом». Случаи, когда хоккеистов обменивали из-за не вовремя поданных списков, бывали, но чрезвычайно редки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_EZ0pUjsMIY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон просто забыл о правах своего игрока, а список, поданный Дадоновым, где-то затерялся. В итоге, обмен Евгения в «Дакс» был аннулирован спустя двое суток, а руководство «Голден Найтс» натурально опозорилось на весь хоккейный мир и здорово испортило отношения со своим хоккеистом.

«Сделка не может быть заключена, потому что контракт Дадонова включает ограничительный пункт о запрете на обмен, который не был соблюден, — говорится в заявлении НХЛ. — В результате этого Евгений Дадонов по-прежнему находится в составе “Голден Найтс”, а контракт Джона Мура и Райана Кеслера остается с “Утками”.

Не исключено, что «Вегас» по-прежнему будет пытаться обменять Дадонова. Он может это сделать и после дедлайна, но обмен вступит силу лишь после окончания сезона, то есть и остаток регулярки, и предстоящий плей-офф Евгений все равно проведет в стане «Рыцарей».

«Мы приветствуем возвращение Евгения!»

Все это — жуткий непрофессионализм, который невозможно объяснить. И очень смешно выглядят попытки «Вегаса» объяснить и прокомментировать ситуацию.

«Вегас Голден Найтс» признает решение лиги и приветствуют возвращение Евгения в наш клуб«, — такое сообщение распространили “Рыцари” в социальных сетях. Хотя Дадонов никуда не уезжал и не мог этого сделать.

Очевидно, радость после приобретения Джека Айкела несколько затуманила мозги у руководства «Вегаса», которое оказалось на грани соблюдения потолка зарплат. Попытка проявить творческий подход к решению проблемы оказалась неудачной, а еще более нелепым оказался факт о наличии запретного пункта в контракте, о котором почему-то не знала ни НХЛ, ни «Анахайм», ни «Вегас».

Таким образом, у «Вегаса» осталось лишь около $ 400 тыс свободных денег под потолком зарплат, и «Рыцарям» еще предстоит активировать из списка травмированных Марка Стоуна и Алека Мартинеса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ibvpKS3JxjI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Пора закрывать офис клуба, увольнять Дебура и нанять Марка Стоуна в качестве временного тренера. Если бы это была просто ошибка, то ладно. Но это разрушает всю структуру. Мы дико превышаем лимит, а команда — просто набор игроков. До свидания, Макмаффин», — такую злую тираду выдал в комментариях под новостью на сайте SinBin Vegas болельщик Джордж Л.

«Отправьте этому Мак-идиоту бутылку лучшей русской водки», — добавил Ричи-Рич.

«Генменеджер получает приз главного клоуна НХЛ. Ну я слышал, что нюхательная соль очень популярна в ложах стадиона, но чтобы так… Даю этой франшизе срок около года. После этого фанаты испарятся», — резюмировал болельщик с никнеймом «Хоккейный бог».

Шон Маклауд — вице-президент и управляющий директор Центрального реестра НХЛ, промолчал, никак не прокомментировав скандальную ситуацию. Он — медиафоб, никогда не дающий комментарии, но имеет очень уважительную репутацию в лиге. Именно он и его сотрудники задают все вопросы, следя за тем, чтобы все транзакции были законными.

А самое интересное заключается в том, что перед самим Евгением так никто и не извинился — ни клуб, ни лига, ни профсоюз.