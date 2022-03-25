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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс».

Эдмонтон
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Источник: Reuters

Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли гости на 22-й минуте благодаря стараниям Эрика Карлссона. На 25-й минуте Кайлер Ямамото сравнял счёт. На 28-й минуте Леон Драйзайтль вывел хозяев вперёд.

На 47-й минуте матча Дерик Брассар упрочил преимущество своей команды. Через минуту отрыв до минимума сделал Томаш Гертл. На 54-й минуте Драйзайтль оформил дубль. На 58-й минуте Эвандер Кейн поставил точку в матче.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов очков в этом матче набрать не смог. В этом сезоне у него 56 сыгранных матчей, 10 голов и 24 голевые передачи.

Эдмонтон
5:2
0:0, 2:1, 3:1
Сан-Хосе
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