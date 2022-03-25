Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Сан-Хосе»

Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Счёт в матче открыли гости на 22-й минуте благодаря стараниям Эрика Карлссона. На 25-й минуте Кайлер Ямамото сравнял счёт. На 28-й минуте Леон Драйзайтль вывел хозяев вперёд.

На 47-й минуте матча Дерик Брассар упрочил преимущество своей команды. Через минуту отрыв до минимума сделал Томаш Гертл. На 54-й минуте Драйзайтль оформил дубль. На 58-й минуте Эвандер Кейн поставил точку в матче.