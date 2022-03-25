Капризов приблизился к очередному рекорду и чуть не подрался, а Тарасенко забил сразу после возвращения

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 25, 25.03.2022, 3:00 Миннесота 3 Ванкувер 2 ОТ

Девятиматчевая домашняя серия «Миннесоты» складывается для клуба удачно. Команда Дина Эвасона выиграла 4 из 5 последних игр и после «Вегаса» не без трудностей разобралась с «Ванкувером». Начало встречи полностью осталось за гостями, но «дикари» сумели выдержать стартовое давление и потихоньку забрали инициативу в свои руки.

На гол капитана «Кэнакс» Бо Хорвата уже на восьмой минуте встречи ответил Кирилл Капризов. Российский нападающий не забивал два матча, но сегодня добрался до красивой отметки и в 116-м матче в НХЛ забросил свою 60-ю шайбу. Из действующих игроков только Александр Овечкин достигал этот снайперский рубеж быстрее (95 игр). Кирилл сам начал атаку, получил передачу от Райана Хартмана и шикарным кистевым броском переиграл Тэтчера Демко.

Капризов набирает очки в 28 из 33 последних матчей и на данный момент в его активе 78 (33+45) баллов. По этому показателю форвард уже находится на третьем месте в клубной истории. Больше него за один регулярный чемпионат набирали только Брайан Ролстон (79 очков в сезоне-2005/06) и Мариан Габорик (83 очка в сезоне-2007/08). Нет сомнения, что уже в ближайшем будущем Кириллу покорится и это достижение.

Матч получился очень плотным и нервным. Игроки часто цепляли друг друга, активно вступали в силовую борьбу, а в одном из эпизодов сдали нервы даже у Капризова. Хорват грубо атаковал Хартмана и Кирилл захотел разобраться с соперником. Рядом оказался защитник «Кэнакс» Куинн Хьюз, который не дал разгореться конфликту и вовремя сдержал россиянина. Капризов уже не раз демонстрировал в этом сезоне, что не боится в случае необходимости сбросить перчатки.

Команды не смогли выявить победителя в основное время, а в овертайме удача оказалась на стороне хозяев. Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер попал в штангу, после чего Капризов и Йонас Бродин начали контратаку, а Йоэль Эрикссон Эк уверенно разобрался с голкипером «Кэнакс». «Миннесота» находится в отличной форме и продолжает оставаться одной из лучших домашних команд в НХЛ последних лет. Теперь «Уайлд» примут «Коламбус» и многие рассчитывают увидеть дебют Марка-Андре Флери.

Неудачная полоса «Сент-Луиса»

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 25, 25.03.2022, 3:00 Сент-Луис 2 Филадельфия 5

В последнее время «блюзмены» не сильно радуют своих болельщиков и проиграли четыре матча из пяти. Сегодня команда неожиданно допустила осечку у себя дома и уступила потерявшей шансы на плей-офф «Филадельфии». Кроме того, «Блюз» лишились одного из своих лучших защитников Тори Крюга, который в игре против «Вашингтона» получил травму и теперь пропустит несколько недель.

Однако есть и хорошие новости. В состав вернулся Владимир Тарасенко, который из-за болезни не играл с 17 марта. Российский нападающий тут же отметился голом в большинстве и забросил свою 21-ю шайбу в сезоне. В атаке поучаствовал также Давид Перрон, семиматчевая голевая серия которого стала для «Сент-Луиса» второй по продолжительности в XXI веке, но сегодня прервалась.