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12:47 (мск), источник: Sport24

Русский хоккеист пристыдил американцев на льду! От Дадонова хотели избавиться, он остался и тут же выдал суперматч

Гол, две передачи и большой привет боссам «Вегаса».

Вегас
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Источник: Reuters

В вопросах спортивного бизнеса в России нередко равняются на Северную Америку. Мнение о том, что там все профессиональнее, продвинутее и просто лучше, устоялось достаточно давно. Спорить с ним трудно, но порою и у менеджеров за океаном случаются такие провалы, что хочется схватиться за голову.

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Неделя 25, 25.03.2022, 5:00

Вегас6Нэшвилл1

На этой неделе весь хоккейный мир удивили боссы клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», которые своими ошибками устроили пару очень неприятных дней для русского нападающего Евгения Дадонова. Все началось с того, что за несколько минут до трансферного дедлайна команда из Лас-Вегаса решила обменять Евгения в «Анахайм», совершенно забыв, что Дадонов, еще играя в Оттаве, составил официальный список, заблокировав свой трейд в 10 клубов лиги. В этом документе были и «Дакс», а своей юридической силы после перехода Евгения в «Вегас» бумага не потеряла.

«Рыцари» успели попрощаться с россиянином, «Анахайм» его поприветствовать, но в итоге лига НХЛ провела короткое расследование и заблокировала эту сделку. Пришлось обоим клубам в срочном порядке переобуваться.

«Вегас» признает решение лиги и приветствуют возвращение Евгения в наш клуб, — такое сообщение распространили «Голден Найтс» в социальных сетях.

«Мы уважаем и принимаем решение, принятое НХЛ в отношении нашего обмена с “Вегасом”. Евгений Дадонов — игрок, который, как мы думали, мог бы помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», — сокрушался генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

Прошли считанные часы после всего этого трансферного безумия, «Вегас», как ни в чем не бывало, включил Дадонова в состав на матч с «Нэшвиллом», а русский нападающий на деле показал американцам, что такое профессионализм.

В начале второго периода он качественно потрудился на пятачке в большинстве и забросил 16-ю шайбу в сезоне. Второй результат в команде, между прочим.

Затем чуть не оформил дубль, когда «Вегас» в очередной раз разыгрывал лишнего, но в итоге получил балл за результативный ассист — отличился Джейк Айкел.

А в концовке матча Евгений убежал в контратаку со своими коллегами Николя Руа и Алексом Пьетранжело — парни образцово реализовали выход «3 в 2».

«Вегас» побеждает 6:1, Дадонов во второй раз в сезоне набирает 3 очка, идеально закрывая не самую красивую историю. После такого матча боссы американского клуба должны еще раз извиниться перед русским форвардом.

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