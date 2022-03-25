Русский хоккеист пристыдил американцев на льду! От Дадонова хотели избавиться, он остался и тут же выдал суперматч

В вопросах спортивного бизнеса в России нередко равняются на Северную Америку. Мнение о том, что там все профессиональнее, продвинутее и просто лучше, устоялось достаточно давно. Спорить с ним трудно, но порою и у менеджеров за океаном случаются такие провалы, что хочется схватиться за голову.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 25, 25.03.2022, 5:00 Вегас 6 Нэшвилл 1

На этой неделе весь хоккейный мир удивили боссы клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс», которые своими ошибками устроили пару очень неприятных дней для русского нападающего Евгения Дадонова. Все началось с того, что за несколько минут до трансферного дедлайна команда из Лас-Вегаса решила обменять Евгения в «Анахайм», совершенно забыв, что Дадонов, еще играя в Оттаве, составил официальный список, заблокировав свой трейд в 10 клубов лиги. В этом документе были и «Дакс», а своей юридической силы после перехода Евгения в «Вегас» бумага не потеряла.

«Рыцари» успели попрощаться с россиянином, «Анахайм» его поприветствовать, но в итоге лига НХЛ провела короткое расследование и заблокировала эту сделку. Пришлось обоим клубам в срочном порядке переобуваться.

«Вегас» признает решение лиги и приветствуют возвращение Евгения в наш клуб, — такое сообщение распространили «Голден Найтс» в социальных сетях.

«Мы уважаем и принимаем решение, принятое НХЛ в отношении нашего обмена с “Вегасом”. Евгений Дадонов — игрок, который, как мы думали, мог бы помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», — сокрушался генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

Прошли считанные часы после всего этого трансферного безумия, «Вегас», как ни в чем не бывало, включил Дадонова в состав на матч с «Нэшвиллом», а русский нападающий на деле показал американцам, что такое профессионализм.

В начале второго периода он качественно потрудился на пятачке в большинстве и забросил 16-ю шайбу в сезоне. Второй результат в команде, между прочим.

Затем чуть не оформил дубль, когда «Вегас» в очередной раз разыгрывал лишнего, но в итоге получил балл за результативный ассист — отличился Джейк Айкел.

А в концовке матча Евгений убежал в контратаку со своими коллегами Николя Руа и Алексом Пьетранжело — парни образцово реализовали выход «3 в 2».