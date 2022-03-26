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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вы видели такого Овечкина? Он не только забивает, но и прыгает на защиту своих ворот

Блестящий матч капитана «Вашингтона».

Вашингтон
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Обыграть «Баффало» на выезде, да еще и помочь своей легенде улучшить голевую статистику — трудно сделать на заказ любой команде. Несмотря на то, что «Сэйбрз» уже много лет не выбираются со дна, периодически они выдают очень неплохие матчи. Так получилось и в день, когда в Баффало приехал «Вашингтон». Фаворит взял верх лишь в серии буллитов.

Открыли счет гости благодаря классной комбинации созданного недавно звена: Манта, Бэкстрем и Уилсон играют вместе после того, как последнего в тройке с Овечкиным и Кузнецовым занял вернувшийся в команду спустя пять лет Йоханссон. Швед пока ничем не выделяется, а вот вторая тройка классно накрутила соперника в чужой зоне — хорош и завершающий бросок Манты с неудобной.

Хоть Илья Самсонов и не выручил в первом голе Джеффа Скиннера, но свою вину он полностью искупил. Во втором периоде все тот же неугомонный Скиннер вышел «1 в 0», но переиграть российского вратаря «Вашингтона» не смог.

Вратари — большая беда «Баффало» (впрочем, далеко не единственная). Вот и Дастин Токарски, который весь матч пытался отражать атаки Овечкина и остальных — не суперзвезда. До попадания в «Сэйбрз» он к 30 годам сыграл в НХЛ лишь 39 матчей и осел в АХЛ. Стабильности ему все равно не хватает, хотя и обвинять его в проблемах команды не стоит. Мог ли он увидеть бросок Дженсена, если на линии броска были аж два игрока?

Настоящим лидером «Баффало» показал себя Скиннер, который вскоре снова сравнял счет, а затем Виктор Олофссон поразил пустые ворота после великолепной передачи Миттельштадта.

Но на это у «Вашингтона» был свой ответ в исполнении главного снайпера современности. Овечкин с места щелкнул сразу после выигранного Кузнецовым вбрасывания, и магия броска восьмого номера «Кэпиталз» сработала. Шайба влетела прямо в «девятку» над правым плечом Токарски. Есть 771-я шайба в карьере!

Пришлось Овечкину и прыгать на защиту собственных ворот. В третьем периоде его же ошибка в средней зоне привела к опасному выпаду соперника, который двумя сэйвами остановил великолепный Самсонов. Но вы посмотрите, как Овечкин прыгает на шайбу!

Во время загрузки произошла ошибка.

В серии буллитов снова царствовали россияне. Самсонов отразил два броска из трех, а Кузнецов и Овечкин реализовали свои попытки. Бросок Александра стал победным, и он вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам (16).

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3:4Б
1:1, 2:2, 0:0, 0:0
Вашингтон
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