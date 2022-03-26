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26 марта, источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ, Варламов пропустил шесть шайб

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон провел 1200-ю игру за команду.

Бостон
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Источник: Reuters

ТАСС, 26 марта. «Бостон» дома со счетом 6:3 победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крэйг Смит (5-я минута), Тейлор Холл (20), Давид Пастрняк (23), Брэд Маршанд (24), Эрик Хаула (35) и Джейк Дебраск (39). У «Айлендерс» отличились Брок Нельсон (20), Андерс Ли (26) и Зак Паризе (55). Российский голкипер проигравшей команды Семен Варламов пропустил шесть шайб, отразив при этом 38 бросков по своим воротам.

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон отметился результативной передачей. Данный матч стал для него 1200-м за команду, по этому показателю нападающий занимает третье место в истории клуба, уступая только форварду Джонни Буцику (1436 матчей) и защитнику Рэю Бурку (1518). Бержерон был выбран «Бостоном» на драфте в 2003 году под общим 45-м номером во втором раунде.

«Бостон» поднялся на второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 87 очков в 65 матчах. «Айлендерс» располагается на шестой строчке Столичного дивизиона с 65 очками после 63 игр. В следующем матче 30 марта «Бостон» примет дома «Торонто». «Айлендерс» 27 марта на своей площадке сыграет против «Тампы».

Бостон
6:3
2:1, 4:1, 0:1
Айлендерс
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