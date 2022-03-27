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01:11 (мск), источник: ТАСС

Гол Дадонова в овертайме принес «Вегасу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ

Также российский нападающий отметился результативной передачей.

Вегас
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 27 марта. «Вегас» в овертайме со счетом 5:4 обыграл «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон (42-я минута), Уильям Карлссон (43), Джек Айкел (44), Алекс Пьетранжело (50) и Евгений Дадонов (63). У «Чикаго» отличились Доминик Кубалик (11), Джонатан Тэйвз (35), Дилан Строум (39) и Алекс Дебринкэт (49).

Дадонов также отметился результативной передачей, которая стала для него 15-й в сезоне. Также у форварда 17 шайб в 64 матчах сезона. Дадонов отличился результативными действиями во втором матче подряд после несостоявшегося перехода в «Анахайм», в матче против «Нэшвилла» 25 марта (6:1) он забил гол и сделал две результативные передачи.

В ночь на 22 марта пресс-служба «Вегаса» сообщила об обмене Дадонова в «Анахайм», однако 24 марта НХЛ признала сделку недействительной, так как стороны не соблюли пункт об ограничении на обмен, который был в трехлетнем контракте Дадонова с «Оттавой», подписанном в 2020 году.

«Вегас» занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 76 очков в 68 матчах. «Чикаго» располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе с 58 очками после 66 игр. В следующем матче 31 марта «Вегас» на выезде сыграет против «Сиэтла». «Чикаго» 29 марта дома примет «Баффало».

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