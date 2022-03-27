Овечкин поднялся на 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилз», число набранных за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ очков достигло 1398 (772 гола и 626 передач). На это Овечкину потребовалось провести 1262 матча.

Форвард догнал Яри Курри (1398 очков в 1251 матче) и поделил с финном 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.