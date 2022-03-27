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05:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин поднялся на 21-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поднялся на 21-е место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2022

Россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Девилз», число набранных за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ очков достигло 1398 (772 гола и 626 передач). На это Овечкину потребовалось провести 1262 матча.

Форвард догнал Яри Курри (1398 очков в 1251 матче) и поделил с финном 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

18 марта Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. «Если я могу обойти Горди Хоу и Гретцки, я это сделаю», — сказал хоккеист. Перед этим он заявлял, что стремится стать лучшим снайпером в истории регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских хоккеистов.

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