Овечкин снова забивает! Его «Вашингтон» подходит к плей-офф в отличной форме

«Вашингтон» проводил второй матч за два дня, и после непростой выездной встречи с Баффало команда вернулась домой, где их ждал «Нью-Джерси». Несмотря на заметную усталость, «столичные» сумели вновь победить, да и иначе в этот вечер быть не могло. Перед матчем «Кэпиталз» организовали торжественную церемонию в честь Никласа Бэкстрема, который 10 марта вторым в истории клуба набрал 1000-е очко в НХЛ. Партнеры не подвели и помогли шведскому форварду закончить встречу в хорошем настроении.

Однако начиналось все для хозяев не лучшим образом. В атаке команда выглядела блекло, а на первой минуте второго периода Джек Хьюз с передачи белорусского форварда Егора Шаранговича открыл счет. «Девилз» ожидаемо смотрелись свежее соперника, но ответ «Кэпиталз» не заставил себя долго ждать. Том Уилсон забросил свою 20-ю шайбу в сезоне и восстановил равновесие. Канадский нападающий находится в отличной форме и в последних четырех играх набрал 5 (2+3) очков.

Игроки «Нью-Джерси» здорово комбинировали и всего через несколько минут благодаря голу Дэймона Северсона вновь вышли вперед. На перерыв гости отправились, ведя в счете, и казалось, что у «Вашингтона» не останется сил на рывок в третьем периоде. Однако хозяева выдали шикарный игровой отрезок и за девять минут отличились трижды. Автором одной из шайб стал Никлас Бэкстрем, который не забивал с девятого марта, но в свой праздничный вечер привел в восторг всю арену.

Клуб хорошо подготовился к такому сценарию, и на лед высыпали огромное количество пластиковых яблок, на каждом из которых было написано «Бэкстрем-1000». Матч даже пришлось на несколько минут остановить, чтобы работники сумели убрать площадку. Овечкин время даром не терял и забросил несколько яблок прямо в ворота. Помогло это или нет, но совсем скоро в большинстве Александр забил свой 42-й гол в текущем чемпионате и сделал счет на табло 4:2. Теперь в его активе 78 (42+36) очков. В прошлой игре он превзошел достижения Джонни Бьюсика и Брендана Шенахана и вышел на четвертое место по голам за сезон среди игроков в возрасте 36 или более лет, а уже сегодня сравнялся с Филом Эспозито на третьей строчке. Впереди по этому показателю остались только Горди Хоу (44) и Теему Селянне (48).

Помог Александру отличиться Евгений Кузнецов, который набрал очки (7+8) уже в 12-м матче подряд. Это лучшая серия для игроков «Кэпиталз» с ноября — декабря 2018 года, когда Александр Овечкин набирал очки в 14 встречах подряд. «Кузнецов очень хорош на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря и стартовых матчей. Его скорость, креативность и атакующие навыки добавляют нам динамики. Он в самом деле увеличивает наш темп при игре в атаке», — говорит главный тренер команды Питер Лавиолетт. На счету Кузнецова 65 (22+43) баллов в 65 матчах, и сегодня он вошел в десятку лучших распасовщиков в истории клуба (332).

Несмотря на все это, «Нью-Джерси» выдал мощную концовку. За две минуты до финальной сирены гости сняли голкипера и сумели сократить отставание. Все это время игроки «Вашингтона» не могли толком выйти из своей зоны. У «Девилз» был шанс даже сравнять счет, но команде не хватило везения и времени. Таким образом, гол Овечкина стал 121-м победным в его карьере, и по этому показателю он сравнялся с Горди Хоу. Впереди остался только Яромир Ягр со 135 шайбами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wlDNgRn2hwM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кэпиталз» продолжают уверенно шагать навстречу плей-офф, и в последних десяти играх команда одержала семь побед. Однако теперь «столичных» ждет непростой график и матчи против «Каролины», «Миннесоты», «Тампы», «Питтсбурга» и «Бостона».