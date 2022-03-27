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12:40 (мск), источник: Sport24

Шикарный матч Капризова! Лидер «Миннесоты» оформил голевой дубль и спас команду от поражения

Кирилл добрался до отметки в 35 шайб за сезон.

Миннесота
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Источник: AP 2022

Кирилл Капризов продолжает «тащить» «Миннесоту», которая в последнее время набрала неплохой ход. Победа в матче с «Коламбусом» стала для «Дикарей» пятой подряд, хотя и далась с огромным трудом, а российский форвард «Уайлд» был главным героем этой встречи.

В середине первого периода Кирилл реализовал численное преимущество, точно бросив в касание после передачи из-за ворот в исполнении своего привычного ассистента Матса Цуккарелло. Все было сделано быстро, эффектно и эффективно.

За минуту до конца третьего периода Капризов спас «Миннесоту», забив свой второй гол. «Дикари» уступали со счетом 1:2, но Кирилл нашел возможность забить, хотя момент совсем не казался очевидным: россиянин бросил с острого угла, находясь у борта, увидев, что голкипер «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин закрыт игроками на пятачке. Задумка россиянина удалась блестяще, и благодаря этому «Миннесота» перевела встречу в овертайм.

«Коламбус» мог додавить «Минннесоту» в дополнительное время, но Патрик Лайне не использовал прекрасный момент, за что последовало наказание в виде точного выстрела защитника Джареда Сперджена.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Капризова в пяти последних матчах 5 голов и 2 результативные передачи.

Максим Замятин

Миннесота
3:2ОТ
1:0, 0:2, 1:0
Коламбус
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