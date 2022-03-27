Шикарный матч Капризова! Лидер «Миннесоты» оформил голевой дубль и спас команду от поражения
Кирилл добрался до отметки в 35 шайб за сезон.
Кирилл добрался до отметки в 35 шайб за сезон.
Кирилл Капризов продолжает «тащить» «Миннесоту», которая в последнее время набрала неплохой ход. Победа в матче с «Коламбусом» стала для «Дикарей» пятой подряд, хотя и далась с огромным трудом, а российский форвард «Уайлд» был главным героем этой встречи.
В середине первого периода Кирилл реализовал численное преимущество, точно бросив в касание после передачи из-за ворот в исполнении своего привычного ассистента Матса Цуккарелло. Все было сделано быстро, эффектно и эффективно.
За минуту до конца третьего периода Капризов спас «Миннесоту», забив свой второй гол. «Дикари» уступали со счетом 1:2, но Кирилл нашел возможность забить, хотя момент совсем не казался очевидным: россиянин бросил с острого угла, находясь у борта, увидев, что голкипер «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин закрыт игроками на пятачке. Задумка россиянина удалась блестяще, и благодаря этому «Миннесота» перевела встречу в овертайм.
«Коламбус» мог додавить «Минннесоту» в дополнительное время, но Патрик Лайне не использовал прекрасный момент, за что последовало наказание в виде точного выстрела защитника Джареда Сперджена.
На счету Капризова в пяти последних матчах 5 голов и 2 результативные передачи.
Максим Замятин