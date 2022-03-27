Шикарный матч Капризова! Лидер «Миннесоты» оформил голевой дубль и спас команду от поражения

Кирилл Капризов продолжает «тащить» «Миннесоту», которая в последнее время набрала неплохой ход. Победа в матче с «Коламбусом» стала для «Дикарей» пятой подряд, хотя и далась с огромным трудом, а российский форвард «Уайлд» был главным героем этой встречи.

В середине первого периода Кирилл реализовал численное преимущество, точно бросив в касание после передачи из-за ворот в исполнении своего привычного ассистента Матса Цуккарелло. Все было сделано быстро, эффектно и эффективно.

За минуту до конца третьего периода Капризов спас «Миннесоту», забив свой второй гол. «Дикари» уступали со счетом 1:2, но Кирилл нашел возможность забить, хотя момент совсем не казался очевидным: россиянин бросил с острого угла, находясь у борта, увидев, что голкипер «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин закрыт игроками на пятачке. Задумка россиянина удалась блестяще, и благодаря этому «Миннесота» перевела встречу в овертайм.

«Коламбус» мог додавить «Минннесоту» в дополнительное время, но Патрик Лайне не использовал прекрасный момент, за что последовало наказание в виде точного выстрела защитника Джареда Сперджена.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N_X1DKVTGUw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Капризова в пяти последних матчах 5 голов и 2 результативные передачи.