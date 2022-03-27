Свечников громко отпраздновал 22-летие: сделал дубль и стал первой звездой матча

Март оказался для «Каролины» отрезком разочарований. Из первых 12 матчей месяца «Харрикейнз» проиграли в семи — удивительная и непозволительная статистика для одного из лидеров регулярного чемпионата.

Запаса прежних побед хватило, чтобы остаться в изголовье турнирной таблицы, но не беспокоить отрицательные результаты не могли. Их следствием стал внезапный кризис звёзд команды: загрустил Себастьян Ахо, а Андрей Свечников окончательно выбился из графика «очко за игру».

Спасением для подопечных Рода Бриндамора стал «Сент-Луис». «Ураганы» выместили на «блюзменах» всё, что не позволили сделать другие, и одержали разгромную победу — 7:2.

Хотя ещё в первой трети матча ничто не предвещало столь однозначного итога. «Каролина» усилиями Мартина Нечаса открыла счёт, но развить преимущество до перерыва не смогла.

Ключевой оказалась стартовая пятиминутка второго периода, по ходу которой броски Джарвиса и Пеши обеспечили «Харрикейнз» солидный отрыв. Погоню «блюз» возглавил Павел Бучневич. На 34-й минуте он воспользовался передачей защитника Ника Ледди при выходе «2 в 1» и забросил свою 20-ю шайбу в сезоне.

Однако уже в следующей смене партнёры россиянина свели все его усилия на нет. «Каролина» получила возможность сыграть в большинстве — и не упустила её. Под конец розыгрыша Свечников броском в одно касание прервал неудачную для себя серию из девяти матчей без голов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/USiREz_1r2g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За две минуты до перерыва Андрей имел шанс оформить дубль и лишить «Сент-Луис» последних надежд, но свой бросок с ползоны и без помех он направил точно в живот вратарю Вилле Хуссо.

В третьем периоде делом возвращения интриги в матч снова занялся Павел Бучневич. В дебюте отрезка череповчанин опять оказался в расстановке «2 в 1» перед воротами — на этот раз Антти Раанта разгадал его намерения и совершил, пожалуй, главный сейв всей игры.

Тем не менее на поражение Бучневич не согласился и позднее всё же пробил Раанту. На 47-й минуте россиянин реализовал большинство — в ситуации, похожей на упущенный момент Свечникова.

Впрочем, сам Андрей очень скоро ответил. «Блюзмены» сняли вратаря за шесть минут до финального свистка, чем помогли Свечникову оформить дубль. «Каролина» успела забросить ещё дважды. А Свечников покинул Сент-Луис в статусе первой звезды матча — отличный подарок на 22-летие, которое он отпраздновал накануне.