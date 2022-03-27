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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голевой фестиваль в Канаде: «Калгари» и «Эдмонтон» забросили 14 шайб

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. «Калгари Флеймс» обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча в Калгари завершилась победой хозяев со счетом 9:5 (3:2, 3:3, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (6-я и 43-я минуты), Кристофер Танев (15), Микаэль Бэклунд (15, 47), Оливер Кайлингтон (24), Мэттью Ткачук (26, 28) и Диллон Дюбе (55). У гостей хет-триком отметился Леон Драйзайтль (20, 21, 30), также отличились Дерик Брассар (1) и Райан Ньюджент-Хопкинс (24).

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард хозяев Джонни Годро впервые в карьере сделал пять результативных передач. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров за 16 минут 56 секунд на площадке не отметился результативными действиями, но провел четыре силовых приема.

Калгари
9:5
3:2, 3:3, 3:0
Эдмонтон
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