Голевой фестиваль в Канаде: «Калгари» и «Эдмонтон» забросили 14 шайб

Встреча в Калгари завершилась победой хозяев со счетом 9:5 (3:2, 3:3, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (6-я и 43-я минуты), Кристофер Танев (15), Микаэль Бэклунд (15, 47), Оливер Кайлингтон (24), Мэттью Ткачук (26, 28) и Диллон Дюбе (55). У гостей хет-триком отметился Леон Драйзайтль (20, 21, 30), также отличились Дерик Брассар (1) и Райан Ньюджент-Хопкинс (24).