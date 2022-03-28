Передача Василевского и гол Сергачева помогли «Тампе» победить «Айлендерс»

Встреча в Элмонте завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). На гол Брока Нельсона (19-я минута) «молнии» ответили точными бросками Виктора Хедмана (22), Алекса Киллорна (30), Росса Колтона (50) и Михаила Сергачева, также отдавшего результативную передачу. Кроме того, по одному разу своим партнерам по команде ассистировали вратарь гостей Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров.