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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Василевского и гол Сергачева помогли «Тампе» победить «Айлендерс»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Хоккеисты клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча в Элмонте завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). На гол Брока Нельсона (19-я минута) «молнии» ответили точными бросками Виктора Хедмана (22), Алекса Киллорна (30), Росса Колтона (50) и Михаила Сергачева, также отдавшего результативную передачу. Кроме того, по одному разу своим партнерам по команде ассистировали вратарь гостей Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров.

Сергачев был признан первой звездой матча.

«Тампа», одержавшая вторую победу подряд, занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» идет на десятой строчке на Востоке.

Айлендерс
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Тампа-Бэй
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