Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в драматичном матче

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме — 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0). В составе «Рейнджерс» автором дубля стал Фрэнк Ватрано (4-я и 5-я минуты), еще по одной шайбе в основное время забросили Алекси Лафренье (32) и российский форвард Артемий Панарин (44). У «Сейбрз» голами отметились Расмус Асплунд (19), Уилл Батчер (23), Кайл Окпосо (27) и Джефф Скиннер (54). Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер (63).