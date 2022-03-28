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11:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в драматичном матче

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев в овертайме — 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0). В составе «Рейнджерс» автором дубля стал Фрэнк Ватрано (4-я и 5-я минуты), еще по одной шайбе в основное время забросили Алекси Лафренье (32) и российский форвард Артемий Панарин (44). У «Сейбрз» голами отметились Расмус Асплунд (19), Уилл Батчер (23), Кайл Окпосо (27) и Джефф Скиннер (54). Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер (63).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 13 бросков из 17.

Рейнджерс
5:4ОТ
2:1, 1:2, 1:1
Баффало
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