Капризов выбесил лучшую команду Америки! Русскую звезду наградили жестким ударом за гол в ворота «Колорадо»

Во второй половине марта «Миннесота Уайлд» выдала крутой отрезок с 5 победами подряд, но чтобы доказать, что продолжавшийся около месяца кризис окончательно преодолен, команде Кирилла Капризова желательно было выиграть и в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. В этом матче соперником «Дикарей» стал «Колорадо» — безоговорочно лучший клуб сезона, которому многие уже сейчас отдают Кубок Стэнли.

На протяжении 40 минут для команды Кирилла Капризова все складывалось просто идеально. Вратарь Кэм Тэлбот, который на днях получил в конкуренты самого Марка-Андре Флери, наглядно доказывал, что к соперничеству с легендой готов, отразив 28 бросков. Ну, а русский лидер «Миннесоты» отличился в третьем матче подряд. За 36-й гол в сезоне россиянин должен благодарить Райана Хартмана, выкатившего классную передачу из-за ворот, а сразу после взятия ворот Капризов стал жертвой канадца Девона Тэйвса, который провел на Кирилле мощный силовой прием. Игроки «Уайлд» попытались тут же устроить самосуд, но до массовой драки или полноценного избиения дело в итоге не дошло.

Со счетом 1:0 команды и подошли к третьей двадцатиминутке, где «Эвеланш» быстро перевернули матч с ног на голову. Все началось с драки Нэтана Маккиннона и Мэтта Дамбы, которую выиграл звездный нападающий «Колорадо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UAJCGGNZC4w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А затем гости организовали два гола-близнеца — после выигранных вбрасываний в зоне соперника Назем Кадри и Микко Рантанен бросали так, что Тэлбот и пошевелиться не успевал.

Победная серия «Миннесоты» закончилась? Как бы не так — «Дикари» показали характер, причем справились без помощи своей главной звезды. В овертайм матч перевел Хартман, до которого со второй попытки все-таки довел шайбу Матс Зукарелло.

А в дополнительной пятиминутке фаворит сезона был добит изящной комбинацией, которую завершил Кевин Фиала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/55bYLQfoavU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» дала понять своим поклонникам, что их вполне вероятно ждет интереснейшая кубковая весна, ну, а Капризов добрался до отметки в 81 набранное очко — до клубного рекорда, пока принадлежащего Мариану Габорику, осталось каких-то два шага.