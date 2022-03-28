«Один из величайших на все времена». Малкин сделал хет-трик и повторил русский рекорд НХЛ
«Питтсбург» разгромил «Детройт», впервые за 29 лет забросив 11 шайб за матч.
«Питтсбург» разгромил «Детройт», впервые за 29 лет забросив 11 шайб за матч.
После поражения по всем фронтам в предыдущем матче игроки и тренеры «Питтсбурга» кипели от злости на самих себя, не искали оправданий и называли такую слабую игру — как в обороне, так и в атаке — неприемлемой. Они проиграли 1:5 «Рейнджерс» — команде, с которой могут встретиться в первом раунде плей-офф. Сегодня «пингвины» явно горели желанием исправиться и показать, что тот матч — лишь досадная осечка, а не тенденция. Под горячую руку попался бедный «Детройт», который о плей-офф уже даже не мечтает.
«Питтсбург» забросил в ворота «Ред Уингз» 11 шайб — последний раз в НХЛ учиняли разгром с таким градом голов 19 лет назад, когда «Флорида» проиграла «Вашингтону» со счётом 2:12. «Пингвины» же последний раз забивали 11 голов в 1993 году «Филадельфии» (11:5)! «Сегодняшний матч был гораздо более весёлым, чем предыдущий», — подытожил нападающий Брайан Раст, набравший 3 (1+2) очка.
Легче перечислить тех, кто сегодня у «пингвинов» очков не набирал — это защитники Дюмулин и Петтерссон да вратарь Тристан Джарри. Все остальные приняли самое непосредственное участие в разгроме, а 10 человек набрали не меньше двух очков. Ну, а главной звездой вечера стал российский нападающий Евгений Малкин.
Прошлую игру он пропустил из-за недомогания, но сегодня снова был в строю и летал по площадке. Евгений включился в голевой праздник со второго периода — в первом сначала Каспери Капанен накрутил на пятачке защитника и обескуражил вратаря, который уехал далеко из ворот и позволил спокойно завести шайбу в сетку. Второй гол в контратаке забил Теодор Блюгерс. Первый гол Жени — мощный выстрел от синей линии, который срикошетил от клюшки Морица Зайдера в ворота. Всего четыре секунды потребовалось «Питтсбургу» на реализацию лишнего.
Затем Малкин поучаствовал в голе Брайана Раста — было уже 5:0, и это была историческая передача. По этому показателю Евгений сравнялся с великим Сергеем Фёдоровым и теперь делит с ним звание лучшего российского ассистента в истории НХЛ — 696!
Через пару минут Малкин сам сотворил невероятную красоту. Накрутил одного соперника, другого, выкатился на ударную позицию и послал шайбу под блин Кэлвину Пикару. В третьем периоде Евгений оформил хет-трик, мощным щелчком прошив Алекса Недельковича.
Это его 13-й хет-трик в карьере, в зачёте россиян Евгений обошёл Алексея Ковалёва и сравнялся с Ильёй Ковальчуком. Впереди из наших — только Александр Могильный (17), Павел Буре (20) и, конечно, Александр Овечкин (28).
Отметим, в какой великолепной форме находится Евгений. Пропустив первую половину сезона из-за операции на колене, Малкин вернулся в строй в январе и за 30 матчей наколотил уже 16 шайб и набрал 32 очка. Все мы восхищаемся потрясающей формой Овечкина, но и Малкин в 35 лет продолжает доминировать на площадке.
В списке лучших российских снайперов в истории Джино вышел на пятое место (440), обогнав Павла Буре. Следующая цель вполне достижима уже в этом году — Илья Ковальчук (443). В списке клубных достижений Малкин также обошёл по количеству голов Яромира Ягра и стал третьим в истории «Питтсбурга». Впереди только Сидни Кросби (509) и Марио Лемье (690).
Он был признан первой звездой встречи, а главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан в очередной раз напомнил о несправедливости НХЛ. Пять лет назад лига по непонятным причинам не включила россиянина в список 100 величайших игроков в истории, хотя всем ясно, что он там быть обязан. «Джино, на мой взгляд, один из величайших игроков всех времён. Не просто в его поколении, он один из величайших всех времён», — заявил Салливан.
Елена Кузнецова