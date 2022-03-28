Тренер «Миннесоты» оценил эгоизм Капризова

«Он хоккеист, он настоящий хоккеист, который хочет добиться успеха для всей команды. От него никогда не услышишь разговоров о самом себе, никогда. Он действительно настоящий хоккеист и делает все правильно», — приводит слова Эвасона официальный сайт «Миннесоты».