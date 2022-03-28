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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Миннесоты» оценил эгоизм Капризова

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон похвалил российского нападающего Кирилла Капризова после игры с «Колорадо Эвеланш», назвав его «настоящим хоккеистом».

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Источник: AP 2022

В ночь на понедельник «Миннесота» обыграла «Колорадо» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Капризов отметился заброшенной шайбой.

«Он хоккеист, он настоящий хоккеист, который хочет добиться успеха для всей команды. От него никогда не услышишь разговоров о самом себе, никогда. Он действительно настоящий хоккеист и делает все правильно», — приводит слова Эвасона официальный сайт «Миннесоты».

Всего на счету Капризова 36 шайб и 45 передач в 63 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+19».

Миннесота
3:2ОТ
0:0, 1:0, 1:2
Колорадо
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