Тренер «Миннесоты» оценил эгоизм Капризова

В ночь на понедельник «Миннесота» обыграла «Колорадо» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Капризов отметился заброшенной шайбой.
«Он хоккеист, он настоящий хоккеист, который хочет добиться успеха для всей команды. От него никогда не услышишь разговоров о самом себе, никогда. Он действительно настоящий хоккеист и делает все правильно», — приводит слова Эвасона официальный сайт «Миннесоты».
Всего на счету Капризова 36 шайб и 45 передач в 63 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+19».