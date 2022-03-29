«Вашингтон» унизили дома, а Овечкин сыграл худший матч за месяц

Победа в матче с «Нью-Джерси» (4:3) не помешала тренерскому штабу «Вашингтона» пойти на перестановки в составе. За три матча в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вернувшийся спустя пять лет в команду Маркус Йоханссон ничем себя не проявил и был понижен в третье звено. К россиянам вернулся Том Уилсон, а вместо него к Бэкстрему и Манте отправился Ти Джей Оши. Вот только «Каролина» в этот вечер была настолько хорошая, что никакие сочетания звеньев «Кэпиталз» не могли остановить этот ураган.

Уже после первого пропущенного гола главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт стоял на скамейке с растерянным видом. Его игроки просто не успели за ходом мысли соперников, притом что гол организовали не Ахо со Свечниковым, а Степан с Доми. Это уже должно было настораживать.

В атаке, приведшей ко второму голу, хозяева дважды отбились, но так и не смогли вывести шайбу — пятерка «Каролины» показала настоящий инстинкт хищника, додавив «Кэпиталз». Бросок Свечникова в упор Ванечек отразил, но первым на добивании был Трочек, который тут же откинул шайбу на пустые ворота Нечасу.

Единственный гол «Вашингтона» в матче случился благодаря рикошету — Том Уилсон забрасывал шайбу уже в открытый угол.

По-настоящему провально сыграли хозяева, когда получили очередное большинство. Овечкин не смог закрыть зону, и к вылетевшей шайбе на бешеной скорости полетел Ахо. От Йоханссона он уехал как гоночный болид от троллейбуса.

После этого игроки «Вашингтона», видимо, подумали, что защищаться никакого смысла нет, — при четвертом и пятом голах они просто смотрели хоккей. Нечас просто уехал от Овечкина, который и не мог догнать соперника — форвард «Каролины» просто раньше начал движение, зная, куда надо открываться. По командному движению «Харрикейнс» настолько превосходили соперника, как будто играли против команды из лиги Восточного побережья.

Не вдохновил хозяев и эффектный нокаут, в который Уилсон отправил защитника «Каролины» Смита в середине третьего периода. Вскоре гости забили шестой гол в матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vIyjnzOPNqs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.