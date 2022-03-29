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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» унизили дома, а Овечкин сыграл худший матч за месяц

День «Каролины» в столице США.

Вашингтон
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Победа в матче с «Нью-Джерси» (4:3) не помешала тренерскому штабу «Вашингтона» пойти на перестановки в составе. За три матча в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым вернувшийся спустя пять лет в команду Маркус Йоханссон ничем себя не проявил и был понижен в третье звено. К россиянам вернулся Том Уилсон, а вместо него к Бэкстрему и Манте отправился Ти Джей Оши. Вот только «Каролина» в этот вечер была настолько хорошая, что никакие сочетания звеньев «Кэпиталз» не могли остановить этот ураган.

Уже после первого пропущенного гола главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт стоял на скамейке с растерянным видом. Его игроки просто не успели за ходом мысли соперников, притом что гол организовали не Ахо со Свечниковым, а Степан с Доми. Это уже должно было настораживать.

В атаке, приведшей ко второму голу, хозяева дважды отбились, но так и не смогли вывести шайбу — пятерка «Каролины» показала настоящий инстинкт хищника, додавив «Кэпиталз». Бросок Свечникова в упор Ванечек отразил, но первым на добивании был Трочек, который тут же откинул шайбу на пустые ворота Нечасу.

Единственный гол «Вашингтона» в матче случился благодаря рикошету — Том Уилсон забрасывал шайбу уже в открытый угол.

По-настоящему провально сыграли хозяева, когда получили очередное большинство. Овечкин не смог закрыть зону, и к вылетевшей шайбе на бешеной скорости полетел Ахо. От Йоханссона он уехал как гоночный болид от троллейбуса.

После этого игроки «Вашингтона», видимо, подумали, что защищаться никакого смысла нет, — при четвертом и пятом голах они просто смотрели хоккей. Нечас просто уехал от Овечкина, который и не мог догнать соперника — форвард «Каролины» просто раньше начал движение, зная, куда надо открываться. По командному движению «Харрикейнс» настолько превосходили соперника, как будто играли против команды из лиги Восточного побережья.

Не вдохновил хозяев и эффектный нокаут, в который Уилсон отправил защитника «Каролины» Смита в середине третьего периода. Вскоре гости забили шестой гол в матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин провел худший матч за месяц, завершив игру с показателем полезности «-3» и не создав ни одного опасного момента. Хотя семь бросков нанес. Ближайший матч у «Вашингтона» — только в следующий понедельник, 4 апреля, против «Миннесоты». Так что время подумать над ошибками будет. «Каролина» наряду с «Флоридой» — наиболее вероятный соперник для Овечкина и компании в первом раунде плей-офф. И если ничего не изменится, то борьба за Кубок Стэнли закончится для «Кэпиталз» очень быстро.

Вашингтон
1:6
0:2, 1:3, 0:1
Каролина
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