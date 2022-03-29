Драка в хоккее запрещена. Но почему тогда судьи допускают мордобой?

От наказания не уйти

Что бы ни говорил главный тренер «Сочи» Андрей Назаров, но в КХЛ — как и в других профессиональных хоккейных лигах — драки на льду являются нарушением правил и запрещены регламентом, а участие в них влечет за собой наказание. Карательные меры со стороны судей варьируются в зависимости от степени вовлеченности хоккеистов в драку. Так, рефери может удалить грубияна как на две минуты, так и на четыре, пять, десять и даже до конца матча.

Нередко арбитры не тратят время на вычисление зачинщиков драки и агрессоров и отправляют на скамейку штрафников всех участников столкновения. Проанализировав же эпизод внимательнее, судьи обычно выносят более строгие наказания игрокам, спровоцировавшим драку.

Отдельно стоит подчеркнуть, что штраф может быть выписан даже в том случае, если дело до драки не дошло. Для этого одному или нескольким хоккеистам достаточно просто сбросить краги, и 10 минут штрафа уже в их кармане. Отличный пример смекалки недавно продемонстрировал защитник московского «Спартака» Олег Евенко: в третьем матче серии плей-офф против СКА габаритный белорус был не против подраться с игроком петербургского клуба и немного приспустил краги с рук, предлагая оппоненту выяснить отношения силой. Тот на предложение ответил отказом, а Евенко избежал наказания, так как технически перчатки не снял.

Обратная ситуация произошла в апреле 2006 года в матче «регулярки» НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс», когда Брэд Нортон и Аарон Доуни около минуты кружили с голыми кулаками, но так и не вступили в драку, заработав по 10 минут штрафа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xcllOfwAN54?start=14" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если рукоприкладство запрещено, то почему судьи позволяют драться?

Важное значение имеет причина, по которой хоккеисты в принципе ввязываются в драку. Порой для начала рукопашного боя достаточно элементарной провокации, а иногда за дракой стоит личная неприязнь между игроками. Чаще соперники сбрасывают краги, реагируя на очередной силовой прием или же атаку на вратаря своей команды.

Судьи в подобных моментах обычно разбираются и понимают, когда стоит пресечь мордобой на корню, а когда дать спортсменам остудить пыл и разобраться друг с другом по-мужски в поисках справедливости. В КХЛ арбитры предпочитают особо не церемониться и сразу разнимать драчунов. В НХЛ же рефери порой не против дать развернуться драке, но только если та действительно имеет смысл, как это было, предположим, в конце регулярного чемпионата прошлого сезона в начале матча между «Нью-Йорк Рейджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Накануне той игры команды провели еще одну очную встречу, которая запомнилась подлым поведением форварда «Кэпз» Тома Уилсона, травмировавшего Артемия Панарина и чуть не придушившего Павла Бучневича. Всем было очевидно, что месть от хоккеистов «Рейнджерс» обязательно последует, потому судьи беспрепятственно дали соперникам завершить диалог на кулаках.

Драка в хоккее как ритуал

Несмотря на то, что сама драка является нарушением правил, в ее ведении есть свои негласные законы. Во многом судьба столкновения зависит от судей. Например, если драка проходит весьма пассивно и ее участники не охотно обмениваются ударами, то рефери может по своей инициативе разнять оппонентов, не дав им выявить победителя. Часто судьи вмешиваются в стычку и сразу после того, как один из игроков оказался на льду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/phvMyYKrZLc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С позиции хоккеиста удержание равновесия — особенный показатель техничности. В ходе введения драки опытные игроки занимают максимально устойчивую позицию и становятся по отношению к своему оппоненту почти вполоборота. Такая стойка не только упрощает ведение драки, но и помогает комфортно распределить собственный вес на обе ноги и, соответственно, увеличить свои шансы на успех.