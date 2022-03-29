Драка в хоккее запрещена. Но почему тогда судьи допускают мордобой?

Что бы ни говорил главный тренер «Сочи» Андрей Назаров, но в КХЛ — как и в других профессиональных хоккейных лигах — драки на льду являются нарушением правил и запрещены регламентом, а участие в них влечет за собой наказание. Карательные меры со стороны судей варьируются в зависимости от степени вовлеченности хоккеистов в драку. Так, рефери может удалить грубияна как на две минуты, так и на четыре, пять, десять и даже до конца матча.
Нередко арбитры не тратят время на вычисление зачинщиков драки и агрессоров и отправляют на скамейку штрафников всех участников столкновения. Проанализировав же эпизод внимательнее, судьи обычно выносят более строгие наказания игрокам, спровоцировавшим драку.
Отдельно стоит подчеркнуть, что штраф может быть выписан даже в том случае, если дело до драки не дошло. Для этого одному или нескольким хоккеистам достаточно просто сбросить краги, и 10 минут штрафа уже в их кармане. Отличный пример смекалки недавно продемонстрировал защитник московского «Спартака» Олег Евенко: в третьем матче серии плей-офф против СКА габаритный белорус был не против подраться с игроком петербургского клуба и немного приспустил краги с рук, предлагая оппоненту выяснить отношения силой. Тот на предложение ответил отказом, а Евенко избежал наказания, так как технически перчатки не снял.
Обратная ситуация произошла в апреле 2006 года в матче «регулярки» НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс», когда Брэд Нортон и Аарон Доуни около минуты кружили с голыми кулаками, но так и не вступили в драку, заработав по 10 минут штрафа.
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Если рукоприкладство запрещено, то почему судьи позволяют драться?
Важное значение имеет причина, по которой хоккеисты в принципе ввязываются в драку. Порой для начала рукопашного боя достаточно элементарной провокации, а иногда за дракой стоит личная неприязнь между игроками. Чаще соперники сбрасывают краги, реагируя на очередной силовой прием или же атаку на вратаря своей команды.
Судьи в подобных моментах обычно разбираются и понимают, когда стоит пресечь мордобой на корню, а когда дать спортсменам остудить пыл и разобраться друг с другом по-мужски в поисках справедливости. В КХЛ арбитры предпочитают особо не церемониться и сразу разнимать драчунов. В НХЛ же рефери порой не против дать развернуться драке, но только если та действительно имеет смысл, как это было, предположим, в конце регулярного чемпионата прошлого сезона в начале матча между «Нью-Йорк Рейджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».
Накануне той игры команды провели еще одну очную встречу, которая запомнилась подлым поведением форварда «Кэпз» Тома Уилсона, травмировавшего Артемия Панарина и чуть не придушившего Павла Бучневича. Всем было очевидно, что месть от хоккеистов «Рейнджерс» обязательно последует, потому судьи беспрепятственно дали соперникам завершить диалог на кулаках.
Драка в хоккее как ритуал
Несмотря на то, что сама драка является нарушением правил, в ее ведении есть свои негласные законы. Во многом судьба столкновения зависит от судей. Например, если драка проходит весьма пассивно и ее участники не охотно обмениваются ударами, то рефери может по своей инициативе разнять оппонентов, не дав им выявить победителя. Часто судьи вмешиваются в стычку и сразу после того, как один из игроков оказался на льду.
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С позиции хоккеиста удержание равновесия — особенный показатель техничности. В ходе введения драки опытные игроки занимают максимально устойчивую позицию и становятся по отношению к своему оппоненту почти вполоборота. Такая стойка не только упрощает ведение драки, но и помогает комфортно распределить собственный вес на обе ноги и, соответственно, увеличить свои шансы на успех.
Ключевым, естественно, является работа руками. Как правило, хоккеисты не лезут друг на друга, размахивая кулаками во все стороны. Напротив, одна рука у оппонентов всегда занята: игрок хватает соперника за свитер чуть ниже воротника и в районе плеча и тем самым сковывает действия противника. Удары же оппоненты наносят свободной рукой, стараясь попасть по лицу.