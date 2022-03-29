Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сиэтл
16
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Аризона
61
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Баффало
56
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис
Ванкувер
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Каролина
16
Хоккей. КХЛ
28.03
Авангард
Металлург
51
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
09:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный тренер сборной России рассказал о давлении на Овечкина в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о выступлении российских спортсменов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

Вашингтон
РоссияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Он рассказал о давлении, которое оказывается на форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. «Телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы», — заявил тренер. Он добавил, что поддерживает связь с хоккеистом и пожелал ему терпения.

Жамнов выразил уверенность, что команды НХЛ не будут расторгать контракты с российскими игроками.

Они — звезды. И они нужны этому рынку. Ну представьте, если из НХЛ уйдут Овечкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов… Могу всех перечислить. И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу.
Алексей Жамнов
главный тренер сборной России по хоккею

Овечкин проводит один из лучших сезонов в карьере. В 62 матчах он забросил 42 шайбы и отдал 36 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1262 матч и поразил ворота соперников 772 раза. Он вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

 «Этого не хватало на Олимпиаде» Камбэк Валиевой, радость Щербаковой и рекорды мира. Итоги командного турнира фигуристов
Навка высказалась об отстранении российских фигуристов от международных турниров
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь