Что стало с русскими хоккеистами, год назад уехавшими в НХЛ. Звездой не стал никто, играют только трое

В прошлое межсезонье в Северную Америку переехало девять российских игроков, выступавших в КХЛ в сезоне 2020/21. Некоторые предыдущий год провели в аренде на родине и вернулись в свои североамериканские клубы. Рассказываем, как для них складывается сезон за океаном.

Егор Чинахов, «Коламбус»

Лучший новичок прошлого года КХЛ со скандалом покинул «Авангард» и подписал трехлетний контракт новичка с «Коламбусом». Со старта сезона он играет в НХЛ, однако больших успехов в лучшей лиге мира не добился. На счету 21-летнего форварда 55 матчей, в которых он набрал 12 (7+5) очков при среднем игровом времени в 12:24. У Егора один из худших показателей полезности в команде «-25», больше только у Бьоркстранда («-26»). Сейчас Егор играет в четвертой тройке. «Блю Джекетс» идут на 9-м месте в Восточной конференции, однако отрыв до зоны плей-офф слишком большой — 15 очков. Так что скорее всего молодой нападающий завершит сезон уже через месяц. О возвращении в России речь не идет, у игрока действующий контракт еще на два года.

Василий Подколзин, «Ванкувер»

Непростой дебютный сезон в НХЛ и у другого талантливого русского нападающего. За «Кэнакс» Подколзин провел 65 матчей, в которых набрал 17 (10+7) очков. Его игровое время меньше, чем у Чинахова, 12:08, выходит в третьем звене, как-то даже получал время во втором большинстве. Впрочем, в СКА в прошлом году он играл столько же. Василий помимо атакующих навыков активно использует оборонительные — у него 70 хитов за «Ванкувер». А еще положительный показатель полезности «+4». Его команде до зоны плей-офф четыре балла, так что матчи в апреле для канадской команды будут очень важными. По ходу сезона в клубе сменился главный тренер. Будро явно видит перспективы в молодом русском нападающем, однако один раз оставил его в запасе.

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Владимир Ткачев, «Лос-Анджелес»

Неудачей поездка за мечтой обернулась для бывшего нападающего СКА. Последний сезон в Петербурге у Ткачева не складывался из-за конфликта с руководителем: он часто оставался в запасе несмотря на результативную игру. В межсезонье армейцы отпустили игрока, расторгнув с ним контракт. В выставочных матчах за «Лос-Анджелес» Владимир смотрелся здорово. Однако после серии поражений его отправили в АХЛ. Там он и выступает на протяжении всего регулярного чемпионата. За «Онтарио» россиянин провел 36 матчей, в которых набрал 28 (7+21). Но даже эта приличная статистика не заставила тренерский штаб «Кингз» дать второй шанс Ткачеву. «Онтарио» идет третьим в Западной конференции, так что Владимир будет играть еще и в плей-офф. Летом его контракт заканчивается, а что будет дальше — неизвестно. Логичным будет возвращение в Россию, но со СКА игрок расстался не слишком тепло. Единственный шанс на реабилитацию карьеры — обмен в КХЛ.

Клим Костин, «Сент-Луис»

Костин в сезоне 2020/21 был в аренде в «Авангарде», с которым выиграл Кубок Гагарина. Хоккеист сам хотел остаться в КХЛ, но «Блюз» вызвали к себе. И наконец-то ему удалось заиграть в НХЛ. 22-летний форвард провел 40 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков при среднем игровом времени в 9 минут. В конце ноября Клим получил травму и выбыл на месяц. После этого играл в НХЛ, а в начале марта был отправлен в фарм-клуб.

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Дмитрий Саморуков, «Эдмонтон»

Молодому русскому защитнику не везет. Прошлый сезон он провел в аренде в ЦСКА и был крайне хорош, пока не получил травму, из-за которой пришлось досрочно завершить сезон. Старт нынешнего тоже получился скомканным: в тренировочном лагере Дмитрий сломал челюсть и пропустил первые недели чемпионата. За «Эдмонтон» он провел только один матч, дебют вышел ужасным — хоккеист провел на льду лишь 2:28, завершив игру с полезностью «- 2». В АХЛ у Саморуков 48 матчей и 18 (3+15 очков). В начале марта защитник продлил контракт с «Ойлерз» еще на год с зарплатой в $775 тыс.

Илья Коновалов, «Эдмонтон»

Другому россиянину в канадском клубе вообще пока не дали шанса. Бывший голкипер «Локомотива» не захотел сидеть за спиной у канадца Паскуале и выбрал Северную Америку. Однако сезон у 23-летнего вратаря не самый удачный. 16 матчей в АХЛ и 89,3% отраженных бросков. С такой статистикой до НХЛ ему еще очень долго. Если бы Илья остался в Ярославле, то вполне мог бы стать первым номером на плей-офф. Однако голкипер сделал другой выбор и еще год по контракту проведет за океаном.

Вернулись в Россию по ходу сезона

Анатолий Голышев, «Айлендерс»

Прошлой весной по окончании контракта с «Автомобилистом» нападающий уехал в Нью-Йорк. В прошлом году ему так и не дали сыграть за «Айлендерс», зато он «сжег» год контракта-новичка. Следующее соглашение скромнее по сумме ($750 тыс), зато одностороннее. Однако и оно не уберегло Голышева от ссылки в фарм-клуб. За «Бриджпорт» Анатолий провел 15 матчей, после чего решил вернуться в КХЛ. После этого дал интервью, где сказал: «Но теперь-то я понимаю, что слова тут ничего не значат. Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Сложилось впечатление, что игрок в своих неудачах винит руководство «Айлендерс». Но вернуться в Екатеринбург красиво ему не получилось. Нападающий провел только 6 матчей, где набрал 2 (1+1) очка. Команда не попала в плей-офф, а регулярный чемпионат из-за ковида был завершен досрочно. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после завершения сезона заявил, что хоккеисту надо прибавлять.

Кирилл Семенов, «Торонто»

Не задержался в Северной Америке и Семенов. За «Торонто» сыграл только три матча, в основном выступал за «Марлиз» (9 матчей и 9 очков). В начале декабря он вернулся в «Авангард», с которым подписал контракт до конца этого сезона. Сейчас центрфорвард выступает в плей-офф и готовится к седьмому матчу с «Металлургом» в рамках второго раунда. В Кубке Гагарина в 12 матчах у него 6 (3+3) очков. 1 мая он становится свободным агентом в КХЛ.

Владислав Провольнев, «Аризона»

Прошлой весной было удивительно узнать, что защитник «Северстали» подписал контракт с «Аризоной». В НХЛ он так и не сыграл, а в фарм-клубе выглядел плохо. За «Тусон» у Владислава 17 матчей, одно очко и «-17». В конце декабря Провольнев вернулся в Россию, но не в Череповец, а в Москву. Защитник подписал трехлетний контракт с ЦСКА и сейчас играет в третьей паре. Выглядит весьма неплохо, как и все игроки армейского клуба.