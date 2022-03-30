Малкин побил исторический рекорд. Кучеров отметился ассистентским хет-триком

«Питтсбург» после победы над «Детройтом» с издевательским счетом 11:2 на этот раз был не так выразителен в атаке. Команда Майка Салливана принимала дома «Рейнджерс» и даже если бы все защитники ньюйоркцев ушли в раздевалку, то Игорь Шестеркин вряд ли бы пропустил столько шайб, сколько вратари «Детройта». Впрочем, несмотря на то, что форвард хозяев Брайан Бойл на 14-й минуте открыл счет, в первых двух периодах у российского вратаря было не очень много работы.

«Рейнджерс» мощно смотрелись в атаке, классно комбинировали, а новички команды снова продемонстрировали, что руководство клуба приняло верные решения в дедлайн. Нападающий Фрэнк Ватрано забил в третьем матче подряд, форвард Эндрю Копп набрал очки в пятой игре подряд и поучаствовал в эпизоде с голом Брэйдена Шнайдера. Канадец забросил свою вторую шайбу в НХЛ и сделал это с очередной классной передачи в сезоне Артемия Панарина.

Российский форвард не ограничился одним набранным баллом и помог отличиться в большинстве Крису Крайдеру. 30-летний американец проводит свой лучший сезоне в лиге и забросил уже 45-ю шайбу. Он стал вторым игроком «Рейнджерс» в 21-м веке с таким количеством голов в регулярном чемпионате. Рекорд клуба по шайбам за сезон принадлежит Яромиру Ягру (54, 2005/06). До этого лучшим снайперским результатом Криса были 28 голов (2016/17 и 2018/19).

В третьем периоде «Питтсбург» заметно прибавил и выдал шикарную концовку. Гости под прессингом стали удаляться, а Сидни Кросби реализовал одну из попыток большинства. Евгений Малкин поучаствовал в голе и набрал очки в пятой встрече подряд. Благодаря этой результативной передаче форвард обошел Сергея Федорова и стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ — 697 передач за 971 матч. Всего в 31 игре сезона на его счету 33 (16+17) балла.

«Когда Малкин в своей лучшей форме, он один из немногих игроков, кто может взять игру на себя. Нам повезло, что у нас в команде есть пара таких. Малкин — талант поколения, как и Кросби. На мой взгляд, Джино — один из величайших игроков всех времен», — заявил главный тренер команды Майк Салливан. Сложно что-то добавить и не согласиться с американцем.

Концовка матча выдалась очень эмоциональной, а последние две минуты были похожи на триллер. «Питтсбург» героически защищал уже пустые ворота, бросаясь под шайбу, а «Рейнджерс» не только упустили несколько очевидных возможностей, но и едва не пропустили. Шестеркину пришлось немного понервничать, однако он помог своей команде одержать третью победу подряд. С 91 набранным очком и игрой в запасе «бродвейцы» обошли «Питтсбург» и расположились на второй строчке Столичного дивизиона.

Не злите Кучерова

Никита Кучеров в последнее время выглядит не так ярко, как и вся «Тампа», однако все уже давно выучили, что настоящий хоккей для этой команды начинается только в плей-офф. С характером у этих ребят все в порядке и сегодня они снова это доказали. В матче против грозной «Каролины» игрокам «Лайтнинг» трижды приходилось отыгрываться, но команда Джона Купера сумела одержать волевую победу и добить соперника в овертайме.

Ключевым фактором встречи стала игра в неравных составах. «Харрикейнз» прекрасно убедились, что в матчах против «Тампы» лучше не нарушать правила. «Молнии» реализовали три попытки из четырех, в том числе и в дополнительное время. Во всех трех случаях в голевых атаках поучаствовал Кучеров. С его прямых передач забили Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос. Интересно, что Киллорн впервые в своей карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон и действительно мощно смотрится.

Кучеров провел свой самый результативный матч в марте и набрал не менее трех очков в одной игре в третий раз в сезоне. Теперь в его активе 38 (11+27) баллов, а «Тампа» одержала третью победу в шести последних играх.

Гавриков проявил себя снайпером

Одним из главных героев игрового дня в НХЛ среди россиян немного неожиданно стал защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. У его команды остались лишь призрачные шансы на плей-офф, но они по-прежнему борются до самого конца, а последние три игры уступили лишь в одну шайбу. В матче против «Айлендерс» хозяева едва не организовали полноценный камбэк, проигрывая 1:4, но Семен Варламов и его 42 сейва не позволили «Коламбусу» зацепиться за очки.