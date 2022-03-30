Российский форвард «Колорадо» Ничушкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Хоккей, НХЛ, Неделя 2630.03.2022, 04:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome, 16543 зрителя
|Дэррил Саттер
|Джаред Беднар
|Якоб Маркстрем
|Дарси Кемпер
|13:53
|Эндрю Манджапане
|13:53
|Микко Рантанен
|18:57
|Алекс Ньюхук
|27:55
|Кэйл Макар
|28:13
|Валерий Ничушкин
|29:31
|Тайлер Тоффоли(Мэттью Ткачак, Расмус Андерссон)
|31:48
|Милан Лучич
|33:46
|Валерий Ничушкин(Кэйл Макар, Девон Тэйвз)
|34:58
|Калле Ярнкрок
|50:10
|Элиас Линдхольм
|50:52
|Валерий Ничушкин(Микко Рантанен, Девон Тэйвз)
|53:21
|Назем Кадри
|59:44
|Назем Кадри
Валерий Ничушкин (Колорадо), Тайлер Тоффоли (Калгари), Микко Рантанен (Колорадо)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0