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10:54 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Колорадо» Ничушкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 30 марта. Российский нападающий клуба «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьй звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В ночь на среду Ничушкин оформил дубль в матче против «Калгари» (2:1). Второй звездой был признан канадский форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, записавший на свой счет три очка (две шайбы + одну передачу) в матче с «Монреалем» (7:4).

Первой звездой стал канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который заработал три очка (1+2) в матче с «Каролиной» (4:3).

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