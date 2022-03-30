Российский форвард «Колорадо» Ничушкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

В ночь на среду Ничушкин оформил дубль в матче против «Калгари» (2:1). Второй звездой был признан канадский форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, записавший на свой счет три очка (две шайбы + одну передачу) в матче с «Монреалем» (7:4).