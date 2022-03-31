Он уделал Овечкина и готов обставить Капризова! Панарин выдал суперматч, выбив 80 очков в сезоне

«Рейнджерс» просто здорово проводят нынешний сезон Национальной хоккейной лиги — прямо сейчас они борются с «Флоридой» и «Каролиной» за победу в Восточной конференции и всерьез рассматриваются в качестве команды, способной пошуметь в плей-офф. Казалось бы, ну какие проблемы могут возникнуть у Артемия Панарина и компании в противостоянии с несчастным «Детройтом», проигравшим 14 матчей из последних 18?

Тем более, начало игры получилось для «Нью-Йорка» максимально удачным: уже на 4-й минуте отличился человек, с которым подобное случается по большим праздникам. Райан Ривз попробовал отдать передачу, эта затея провалилась, тогда силовой форвард решил забить первый с 20 января гол. Событие!

Но праздника для «Синерубашечников» во среду могло и не случится — виноватым в этом стоило бы признать Александра Георгиева. То ли российского вратаря так ошарашила шайба Ривза, то ли он в принципе не верил, что «Ред Уингз» способны доставить сколько-нибудь серьезные проблемы, только вот двумя своими ошибками голкипер перевернул матч и почти до самой сирены об окончании основного времени превратил «Рейнджерс» в догоняющих. Особенно эпичным получился конфуз Георгиева после простейшего броска Майкла Расмуссена.

К счастью для «Нью-Йорка» в его составе нашелся супергерой. Звать его Артемий Панарин, а спасение команды он уместил в три действия. Сперва Хлебушек сотряс рамку «Красных Крыльев» из правого круга вбрасывания, отметить тут стоит и автора результативного ассиста Фрэнка Ватрано, который за две недели после обмена из «Флориды» стал в новом клубе абсолютно своим и вывел на качественный уровень взаимопонимание с русским партнером.

За три с половиной минуты до финиша третьего периода Панарин помог отличиться Крису Крайдеру, а еще одним соучастником шайбы стал немецкий защитник «Детройта» Мориц Зайдер.

Наконец в овертайме Артемий крутейшей передачей сделал гол для еще одного новичка «Рейнджерс» Эндрю Коппа, выменянного у «Виннипега»! 5:4 — победа нью-йоркцев, которой бы точно не случилось без их русского лидера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mz5RUZLYQTc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.