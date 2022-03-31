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11:15 (мск), источник: Sport24

Он уделал Овечкина и готов обставить Капризова! Панарин выдал суперматч, выбив 80 очков в сезоне

Русский спаситель «Рейнджерс».

Рейнджерс
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Источник: AP 2022

«Рейнджерс» просто здорово проводят нынешний сезон Национальной хоккейной лиги — прямо сейчас они борются с «Флоридой» и «Каролиной» за победу в Восточной конференции и всерьез рассматриваются в качестве команды, способной пошуметь в плей-офф. Казалось бы, ну какие проблемы могут возникнуть у Артемия Панарина и компании в противостоянии с несчастным «Детройтом», проигравшим 14 матчей из последних 18?

Тем более, начало игры получилось для «Нью-Йорка» максимально удачным: уже на 4-й минуте отличился человек, с которым подобное случается по большим праздникам. Райан Ривз попробовал отдать передачу, эта затея провалилась, тогда силовой форвард решил забить первый с 20 января гол. Событие!

Но праздника для «Синерубашечников» во среду могло и не случится — виноватым в этом стоило бы признать Александра Георгиева. То ли российского вратаря так ошарашила шайба Ривза, то ли он в принципе не верил, что «Ред Уингз» способны доставить сколько-нибудь серьезные проблемы, только вот двумя своими ошибками голкипер перевернул матч и почти до самой сирены об окончании основного времени превратил «Рейнджерс» в догоняющих. Особенно эпичным получился конфуз Георгиева после простейшего броска Майкла Расмуссена.

К счастью для «Нью-Йорка» в его составе нашелся супергерой. Звать его Артемий Панарин, а спасение команды он уместил в три действия. Сперва Хлебушек сотряс рамку «Красных Крыльев» из правого круга вбрасывания, отметить тут стоит и автора результативного ассиста Фрэнка Ватрано, который за две недели после обмена из «Флориды» стал в новом клубе абсолютно своим и вывел на качественный уровень взаимопонимание с русским партнером.

За три с половиной минуты до финиша третьего периода Панарин помог отличиться Крису Крайдеру, а еще одним соучастником шайбы стал немецкий защитник «Детройта» Мориц Зайдер.

Наконец в овертайме Артемий крутейшей передачей сделал гол для еще одного новичка «Рейнджерс» Эндрю Коппа, выменянного у «Виннипега»! 5:4 — победа нью-йоркцев, которой бы точно не случилось без их русского лидера.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 5 последних встречах Панарин набрал 8 очков, этот рывок помог ему обойти в списке лучших русских бомбардиров сезона Александра Овечкина и приблизиться на расстояние в 2 балла к Кириллу Капризову. Битва за это неофициальное звание обещает быть очень жаркой. А еще Артемий вполне способен выдать свою лучшую регулярку за все время выступлений в НХЛ — сейчас у него 80 очков, в рекордном сезоне было 95, а до финиша чемпионата «Нью-Йорку» осталось сыграть 14 матчей. Справится ли Хлебушек?

Детройт
4:5ОТ
2:2, 1:1, 1:1
Рейнджерс
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