Капризов сокрушил исторический рекорд, но праздник испортил русский гигант. Малкин прибил «Миннесоту» в овертайме

Наблюдать за тем, как Кирилл Капризов покоряет Национальную хоккейную лигу, — занятие само по себе интересное, но не менее интересно следить за его очными и заочными противостояниями за давно состоявшимися русскими суперзвездами лучшей лиги мира. Очевидно, что именно Капризов имеет наибольшие шансы стать лицом новой волны наших легионеров за океаном и своеобразным приемником Александра Овечкина и Евгения Малкина.

В ночь с четверга на пятницу по московскому времени Кирилла ждала личная дуэль с лидером «Питтсбурга». И Капризов, и Малкин подошли к этой игре в «горячей» форме — первый забивал в 4 встречах подряд, второй выдал 5-матчевую результативную серию. Такая статистика обещала, что заруба на льду арены «Миннесоты» будет очень интересной для российских болельщиков.

Справедливости ради, стоит сказать, что у наших парней ушло немало времени на раскачку — два гола в первом периоде состоялись без их деятельного участия, а Капризов едва не подвел свою команду, попав под активный прессинг Сидни Кросби.

Первым проснулся старший из россиян. «Пингвинз» усилиями форварда «Уайлд» Брэндона Дьюхэйма получили два большинства подряд и со второй попытки гости наказали американца за излишнюю активность. Кросби на Малкина, Малкин на Криса Летанга, бросок, добивание Джейка Гюнцеля. Если убрать фамилию последнего, то получится гол из нулевых или десятых годов.

Вскоре «Питтсбург» увеличил преимущество до двух шайб, над «Миннесотой» нависла угроза завершения 7-матчевой победной серии. Но с характером у команды Дина Эвасона все в полном порядке, в этом сезоне она неоднократно это доказывала. Камбэк занял каких-то 3 минуты на стыке второго и третьего периодов и, конечно, же не обошелся без Капризова.

Именно русский форвард сравнял счет: атака хозяев почти заглохла за воротами, но Райан Хартман сумел выбраться из непростой ситуации и выложил шайбу на дальний пятак, куда накатил 97-й номер. Есть исторический гол! Капризов набрал 83 очко в регулярном чемпионате, повторив рекорд «Дикарей», принадлежавший до этого Мариану Габорику. Правда. Габорика для установления достижения понадобилось 77 матчей, а Кириллу для его повторения всего 66, так что словака он уже превзошел.

В дуэли Капризов — Малкин преимущество перешло на сторону форварда «Миннесоты», но русский гигант все-таки доказал, что «старая школа» тоже в полном порядке. В овертайме Джино получил под воротами передачу от Брайана Раста и после нескольких попыток буквально запихал хоккейный снаряд в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zJ1NJ7kJdeo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.