Бобровского признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Голкипер «Флориды» отразил все 37 бросков по своим воротам в матче с «Чикаго».
Голкипер «Флориды» отразил все 37 бросков по своим воротам в матче с «Чикаго».
ТАСС, 1 апреля. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Бобровский отразил все 37 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:0). Российский вратарь в третий раз в сезоне сыграл «на ноль» и одержал 33-ю победу в 44 матчах.
Второй звездой дня признан американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (7:3). Мэттьюс стал первым игроком, забросившим 50 шайб в нынешнем сезоне.
Третьей звездой дня признан 22-летний американский нападающий «Бостона» Марк Маклафлин. Он забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» (8:1) в дебютном матче в НХЛ.