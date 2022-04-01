Бобровского признали первой звездой игрового дня в НХЛ

ТАСС, 1 апреля. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Бобровский отразил все 37 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:0). Российский вратарь в третий раз в сезоне сыграл «на ноль» и одержал 33-ю победу в 44 матчах.

Второй звездой дня признан американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (7:3). Мэттьюс стал первым игроком, забросившим 50 шайб в нынешнем сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hWG9r7L-FVQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.