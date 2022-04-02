Варламов засушил команду Панарина, а русские нападающие снова спасли «Сент-Луис»

Победная серия «Рейнджерс» из четырех игр прервалась домашним поражением от «Айлендерс». Команда Жерара Галлана так и не сумела найти ключи к воротам Семена Варламова, который провел шикарный матч и записал на свой счет второй «сухарь» в сезоне. Несколько дней назад Илья Сорокин во встрече с «Тампой» получил травму верхней части тела, поэтому опытный Варламов стал на данный момент безоговорочным первым номером «островитян».

А вот у Игоря Шестеркина сегодня игра не очень задалась. Голкипер «Рейнджерс» пропустил три шайбы после 13 бросков, хотя на протяжении всей встречи у него было не так много работы. «Айлендерс» нанесли за матч по его воротам лишь 18 бросков, но этого хватило для того, чтобы одержать третью победу подряд. Команда Барри Тротца в последнее время набрала неплохой ход и еще не потеряла математические шансы на плей-офф, однако заваленная первая половина чемпионата обходится им слишком дорого.

Первой звездой встречи стал форвард «островитян» Мэттью Барзал, который сперва помог отличиться Мэтту Мартину, а в начале третьего периода эффектно забросил сам и набрал 300-е очко в НХЛ. Винить Шестеркина в трех голах не стоит, а игрокам «Рейнджерс» пора понять, что Игорь хоть и проводит феноменальный сезон, но еще и забивать голы вряд ли сможет. Защитники команды настолько уверены в возможностях Шестеркина, что порой устраивают с ним перепасовки в собственной зоне. В плей-офф такая тактика вряд ли принесет успех.

Второй звездой матча заслуженно был признан Варламов. На его счету 27 сейвов и четвертый подряд «сухарь» на льду Madison Square Garden. Кажется, Семен уже сумел стать настоящей психологической преградой для хоккеистов «Рейнджерс», и в дерби Нью-Йорка он чувствует себя словно рыба в воде. Даже немного досадно, что «Айлендерс» и Варламов нащупали свою игру только во второй половине сезона. По-прежнему кажется, что в плей-офф их команда могла бы доставить проблем любому сопернику, но шансов на попадание туда практически нет.

Серия Кучерова

«Тампа» потихоньку набирает форму перед плей-офф и после небольшого спада одержала четвертую победу подряд. Очередной жертвой «Лайтнинг» стали «Чикаго», которые, несмотря на поражение, дали хозяевам неплохой бой, хотя и провалили начало встречи. Уже в середине первого периода «Тампа» забила дважды. Никита Кучеров сперва поучаствовал в эпизоде с голом Стивена Стэмкоса, а затем отдал результативную передачу на Брэйдена Поинта. Российский форвард набирает очки в третьей игре подряд (0+6 на этом отрезке), а всего на его счету теперь 40 (11+29) баллов в 32 матчах.

Несмотря на такой старт, «Чикаго» сумел сравнять счет еще до перерыва, а голкипер Кевин Ланкинен сделал немало спасений и активно помогал команде оставаться в игре. Тем не менее разный уровень мастерства сыграл свою роль. Достаточно посмотреть, с какой легкостью «Тампе» давались некоторые атаки. Например, шикарная передача Ника Пола на Росса Колтона или незрячий пас Поинта на Стэмкоса. Порой складывается ощущение, что ребята играют в хоккей словно на приставке и при этом даже не напрягаются.

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Точку в противостоянии поставил нападающий Брэйдон Хэйгл, который поразил пустые ворота и забил своей бывшей команде. 18 марта «Тампа» выменяла его, отдав «ястребам» два драфт-пика, а также двух форвардов — Тэйлора Рэддиша и Бориса Катчука. Пока Хэйгл не очень оправдывает такие вложения, а в последних четырех матчах набрал всего одно очко. Однако реальные возможности этой «Тампы» мы увидим только в плей-офф, поэтому делать преждевременные выводы точно не стоит. Уже сегодня ночью «Лайтнинг» примут дома «Монреаль» под руководством своего легендарного экс-форварда — Мартена Сен-Луи.

Личный рекорд Бучневича

Поездка «Сент-Луиса» в Эдмонтон оказалась для команды не самой удачной, а «блюзмены» хоть и проявили характер, отыгравшись с 1:4, но уступили в овертайме. Голкипер гостей Джордан Биннингтон провалил старт встречи и пропустил четыре шайбы с 13 бросков. После того как в воротах появился Вилле Хуссо, команда заиграла уверенней. Одним из главных героев «Сент-Луиса» в матче стал Павел Бучневич, который отметился пятым в сезоне дублем и установил личный снайперский рекорд — 23 шайбы. В чемпионате 2018/19 форвард отличился 21 раз.

Иван Барбашев поддержал своего соотечественника. В последнее время он не так результативен, как в первой половине сезона, но в последних трех матчах форвард набрал 3 (1+2) очка. Сегодня на счету 26-летнего нападающего не только заброшенная шайба, но и результативная передача на Брэйдена Шенна. Всего в активе Барбашева 47 (20+27) баллов в 66 матчах. Благодаря его голу встреча перешла в овертайм, а «Сент-Луис» набрал очки в третьей игре подряд.

Однако в овертайме хозяева смогли наконец-то взять себя в руки. Коннор Макдэвид продлил свою серию с набранными очками до 12 матчей и сегодня отметился голевым дублем. Два дня назад звездный канадец стал первым игроком в этом сезоне, который добрался до отметки в 100 баллов. Макдэвид выбил 100+ очков в пяти сезонах из семи в своей карьере в НХЛ. На данный момент в его активе 102 (39+63) балла в 68 матчах и он лидирует в гонке бомбардиров лиги. Уникальный хоккеист, но с такой обороной и вратарями Коннору пока остается довольствоваться лишь личной статистикой.