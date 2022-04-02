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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Рекордсмен НХЛ Яндл не сыграет впервые за 13 лет. Его «железная серия» закончена

Защитник «Филадельфии Флайерз» Кейт Яндл пропустит ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», запланированный на ночь со 2 на 3 апреля.

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Источник: AP 2022

Главный тренер «Флайерз» Майк Йео подтвердил, что защитник пропустит ближайший матч. Об этом сообщает журналист Сэм Карчиди в «Твиттере». Ранее сообщалось, что Яндл пропустил тренировку из-за плохого самочувствия.

Таким образом, рекордная по количеству сыгранных подряд матчей серия может прерваться. Яндл не пропускал встречи с 22 марта 2009 года, когда был ещё игроком «Финикс Койотс». С тех пор он принял участие в 989 матчах подряд, превзойдя рекорд защитника Дуга Джарвиса, на счету которого 964 матча кряду с 1975 по 1987 год.

Второе место в списке рекордсменов занимает ещё один действующий игрок НХЛ — нападающий «Аризоны Койотс» Фил Кессел, на счету которого 967 матчей подряд.

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