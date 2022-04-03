«Настоящая суперзвезда». Капризов снес очередной рекорд в НХЛ, войдя в историю «Миннесоты»

Уверен, многие до сих пор не забыли, насколько мощно Кирилл Капризов ворвался в НХЛ. В дебютном сезоне россиянин набрал 51 очко в 55 матчах регулярного чемпионата, стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» и выиграл «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку, — оставив не у дел всех остальных претендентов. Однако экспертов и болельщиков интересовал вопрос — сможет ли Кирилл держать такой уровень и дальше, играя против не только семи команд, как это было годом ранее, но и всех остальных клубов лиги. Не будет ли у него синдрома второго сезона?

Капризов ответил лучшим возможным образом — несмотря на некоторые трудности на старте регулярки, дальше он разогнался на полную катушку и ни у кого не оставил сомнений, что является звездой на уровне не только «Уайлд», но и всей НХЛ. Сегодня вместе с «дикарями» он прибыл в гости к «Каролине» в качестве шестого бомбардира лиги и первого среди россиян — Кирилл совершил 83 результативных действия после 65 матчей. 97-й номер находился на пороге исторического события — в предыдущем матче с «Питтсбургом» он повторил рекорд «Миннесоты» по очкам за сезон и теперь готовился превзойти его и установить новый — собственный.

Рекорд не заставил себя ждать — уже в середине первого периода новичок «Харрикейнз» Макс Доми отправился в штрафной бокс, чем «Уайлд» воспользовались уже через минуту.

Капризов сделал передачу Матсу Цуккарелло — норвежец забросил, чем и помог россиянину превзойти достижение Мариана Габорика, которое было установлено в сезоне-2007/2008. «Настоящая суперзвезда», — прокомментировал рекорд Кирилла журналист Дейн Мизутани.

Развить успех «дикарям» помог ещё один россиянин. Дмитрий Куликов удалился вскоре после первого перерыва, но, как выяснилось, это был довольно хитрый тактический ход — отсидев положенные две минуты, защитник покинул штрафной бокс, принял участие в атаке своей команды и стал автором ещё одного точного броска.

«Каролина» имела очень много возможностей отыграться, но все попытки пресекал новоиспечённый голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри, который отразил 26 бросков за первые два периода, в то время как его визави Фредерик Андерсен пропустил дважды после 15 попаданий в створ от «дикарей». С началом третьего периода картина сильно не изменилась — «ураганы» бросали чаще, но забила вновь «Миннесота». Причём сделал это Капризов, который к передаче добавил и заброшенную шайбу, а ассистировал ему Цуккарелло, вернувший своеобразный должок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t2YGLzVt7kU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы для Флёри, сохранить шат-аут вновь не получилось — «Харрикейнз» отыграли гол за шесть минут до конца основного времени, а за 40 секунд, казалось, едва не возродили интригу, поразив ворота «Уайлд» ещё раз. Однако эту шайбу отменили, посчитав, что Нино Нидеррайтер нарушил правила против голкипера. 3:1 — исторический матч для Капризова закончился в пользу «Миннесоты».