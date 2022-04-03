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10:50 (мск), источник: Sport24

Кучерова не остановить! Звездный русский из «Тампы» набрал потрясающую форму перед плей-офф

Никита забил один и отдал две. Но для победы этого оказалось недостаточно.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Победную пресс-конференцию Никиты Кучерова после второго подряд триумфа в розыгрыше Кубка Стэнли наверняка помнят все. Фразы про «Bullshit #1» и прочие перлы разошлись на хоккейные мемы, и в честь бородатой российской звезды, зажигавшей перед микрофоном, были выпущены даже фирменные майки. Правда, до этого Кучеров великолепно потрудился непосредственно на льду, здорово отыграв прошлогодний плей-офф.

Нынешний сезон получается для Кучерова неоднозначным. Никита играет не так ярко, как все привыкли, не может похвастать привычной великолепной статистикой, хотя график «очко за игру» он стабильно превышает. Главной виной неровной игры являются травмы, но с приближением матчей плей-офф Кучеров начал показывать тот хоккей, который от него все ждали. В домашнем матче с «Тампой» (4:5 Б) россиянин стал самым результативным игроком своей команды (1+2), но не смог принести «Молниям» победу.

«Тампа» здорово провела первый период: Кучеров, Хедман и Стэмкос в середине двадцатиминутки организовали первую шайбу, а чуть позже Энтони Сирелли забил в меньшинстве и удвоил перевес южан. «Монреаль» начал сопротивляться после перерыва, но гол Кучерова, забитый в большинстве, мог успокоить «Канадиенс», поскольку вернул «Тампе» преимущество в две шайбы. Все получилось разыграть как по нотам: Хедман «накатил» передачу в правый круг, Никита мощно и точо выстрелил в касание.

В конце второго периода россиянин снова поучаствовал в реализации большинства, ассистировав Брэйдену Пойнту, но преимущество в счете «Тампа» не смогла удержать. Дело дошло до серии послематчевых штрафных бросков, в которой «Молнии» выглядели не слишком убедительно. Ни Пойнт, ни Кучеров, ни Стэмкос забить не смогли, а у «Канадиенс» в заключительной шестой попытке был точен Ник Сузуки, принесший победу гостям. Попытка Кучерова получилась даже курьезной, поскольку россиянин, увлекшись финтами, не сумел бросить, а просто уткнулся в голкипера Джейка Аллена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так или иначе, но на счету Кучерова 9 (1+8) очков в 4 последних матчах. Если Никита не утратит свою энергию, то в плей-офф «Тампа» обретет прежнего лидера, способного решить в одиночку исход любого матча.

Максим Замятин

Тампа-Бэй
4:5Б
2:0, 2:3, 0:1, 0:0
Монреаль
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