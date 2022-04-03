«Флорида» первой обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли

Встреча в Баффало завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (27-я минута), Антон Лунделл (36), Энтони Дюклер (38, 41) и Маккензи Уигар (59). У проигравших отличились Кайл Окпосо (18), Джефф Скиннер (49) и Тейдж Томпсон (51).

Лидирующая в регулярном чемпионате «Флорида» набрала 102 очка и гарантировала себе место в плей-офф из Восточной конференции. «Баффало» (61 очко) идет на 12-й позиции в турнирной таблице Востока.