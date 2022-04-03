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3 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» первой обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Флорида» обыграла «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и первой обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Источник: AP 2022

Встреча в Баффало завершилась со счетом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (27-я минута), Антон Лунделл (36), Энтони Дюклер (38, 41) и Маккензи Уигар (59). У проигравших отличились Кайл Окпосо (18), Джефф Скиннер (49) и Тейдж Томпсон (51).

Лидирующая в регулярном чемпионате «Флорида» набрала 102 очка и гарантировала себе место в плей-офф из Восточной конференции. «Баффало» (61 очко) идет на 12-й позиции в турнирной таблице Востока.

В другом матче «Оттава» на своем льду переиграла «Детройт» — 5:2, у победителей по шайбе забросили российские защитники Артем Зуб и Никита Зайцев, на счету последнего также результативная передача.

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