Овечкин сокрушил рекорд легенды НХЛ даже в неудачный день! Теперь у Александра Великого 1399 очков в регулярках

Вывеска матча «Вашингтон» — «Миннесота» выглядела очень заманчиво для российских болельщиков. Эта игра представлялась в виде соперничества двух главных российских звезд Национальной хоккейной лиги здесь и сейчас — Александра Овечкина и Кирилла Капризова. Да-да, всего за два сезона в Северной Америке сибиряк добрался до такого крутого статуса, прямо сейчас он затмевает и Артемия Панарина, и Никиту Кучерова, и всех остальных русских форвардов лучшей лиги мира.

Интереса противостоянию Овечкина и Капризова добавлял недавний Матч звезд НХЛ, на котором Кирилл не побоялся исполнить пародию на Александра. Этот номер стал главной бомбой уикенда в Лас-Вегасе.

«Овечкин одобрил. Давай, — сказал. — Круто получится. Очень тяжело оказалось с праворукой клюшкой. Мне, наверное, стоило сперва попробовать, потренироваться, а я, получается, с чистого листа вышел. Она еще и длинновата для меня оказалась. Повезло, что вратарь Манон Реом позволила ей забить. Если честно, я даже не видел, что мне судьи поставили. Может быть, некоторые из них не до конца поняли, что я не своей клюшкой бью. Могли подумать, что я и не хоккеист вообще. Надеюсь, что хоть болельщики увидели, что у меня клюшка, как у Овечкина», — делился тогда подробностями удивившей болельщиков задумки нападающий «Миннесоты».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mcuXpWLvTPs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, в воскресенье ни Капризов, ни Овечкин удивить фанатов почти ничем не смогли. Первый за 18 проведенных на льду минут ни разу (!) не бросил по воротам, второй заработал показатель полезности «-2», не сумев помочь своей команде избежать второго к ряду неприятного поражения — не оправившись после нокаута от «Каролины» со счетом 1:6, «Вашингтон» получил от «Уайлд» 1:5. Зажигали на льду «Кэпитал Уан-арены» совсем другие люди. Например, оформивший дубль шведский форвард «Дикарей» Юэль Эрикссон Эк.

Или автор ассистентского хет-трика — американец Джордан Гринвей.

Но Овечкин, как мы все знаем, уже давно борется не с соперниками и конкурентами в снайперской гонке, а с вечностью. Едва ли не каждый матч — это новый рекорд или достижений русского форварда. И даже провальная игра с «Миннесотой» исключением не стала.

В середине третьего периода, при счете 4:0 в пользу гостей, Ови стрельнул по воротам с дальней дистанции, а на пятаке полет шайбы подкорректировал Гарнет Хэтэуэй. Этот результативный балл стал 1399-м для Александра Великого в регулярных чемпионатах, что позволило ему побить личный рекорд легендарного финна Яри Курри и обогнать его в списке лучших бомбардиров всех времен. Теперь Овечкин располагается на 21-м месте, а к концу карьеры обязательно должен ворваться в топ-10 — от замыкающего десятку Фила Эспозито он на данный момент отстает на 191 очко.

Пока Овечкин переписывает историю, перед его «Вашингтоном» замаячила возможность пролететь мимо плей-офф. Разогнавшиеся «Айлендерс» прямо сейчас отстают от «Кэпиталз» на 11 очков и имеют игру в запасе. Да, до финиша регулярки осталось этим командам осталось сыграть по 13−14 матчей, но глядя на состояние «Столичных» в последних играх, полностью исключать их пролет мимо Кубка Стэнли все-таки нельзя.