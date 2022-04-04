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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин против Кросби: кто первым наберет 1400 очков?

Александру осталось набрать один результативный балл.

Вашингтон
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В проигранном матче с «Миннесотой» (1:5) Александр Овечкин отметился голевой передачей и набрал 1399-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Вашингтона» вышел на чистое третье место в списке европейских бомбардиров, обогнав финна Яри Курри.

Ориентирами для Ови остаются другой представитель Финляндии Теему Селянне (до него 58 баллов) и чех Яромир Ягр (отставание — 522 балла).

Источник: Спорт-Экспресс

Тем временем на новый виток вышло противостояние Овечкина с Сидни Кросби.

Сейчас легенды «Вашингтона» и «Питтсбурга» занимают соответственно 21-е и 23-е места в бомбардирском рейтинге, причем преимущество Александра составляет всего два балла.

Главный вопрос дуэли в ближайшие дни: кто первым наберет 1400 баллов?

Главный вопрос месяца: кто раньше подвинет Дэйла Хаверчака и войдет в исторические топ-20? Овечкину до канадца осталось 10 очков, Кросби — 12.

Уже в этом сезоне Овечкин может установить и еще один рекорд. Лидер «Вашингтона» сейчас занимает второе место по количеству очков, набранных в XXI веке.

От выступающего ныне за «Флориду» Джо Торнтона Александр отстает всего на восемь баллов. Третьим идет Сидни Кросби, четвертым — звезда «Чикаго» Патрик Кейн, пятым — еще один российский форвард Евгений Малкин.

Источник: Спорт-Экспресс

В ближайшее время Овечкин станет восьмым (или девятым) в истории игроком, набравшим 1400 очков в матчах за одну команду НХЛ.

Ранее эту отметку преодолели два представителя «Детройта» (Хоу и Айзерман) и по одному игроку «Питтсбурга», «Эдмонтона», «Колорадо», «Бостона» и «Чикаго».

Источник: Спорт-Экспресс
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