Лучший русский вратарь стал жертвой любимчика Америки! Мэттьюс забивал Василевскому на любой вкус, оформив хет-трик

Альтернативная вывеска матча «Тампа-Бэй» — «Торонто» выглядела очень заманчиво — «Лучший вратарь НХЛ против лучшего снайпера». Да, в этом сезоне статистика Андрея Василевского не так хороша, но за последние годы он много раз доказывал, кто является голкипером номер один в сильнейшей лиге планеты. Ну, а по Остону Мэттьюсу все ясно — не зря ведь американец первым в нынешней регулярке добрался до отметки в 50 заброшенных шайб.

В первом периоде особой дуэли между Василевском и Мэттьюсом не получилось — на гол Пьерра Энгвалла точным броском сразу после вбрасывания в чужой зоне ответил Никита Кучеров.

Но уже во второй двадцатиминутке американский лидер «Торонто» наглядно показал, почему именно его считают главным наследником Александра Овечкина. Все началось с шикарного броска в дальнюю девятку — у российского кипера «Лайтнинг» не было не единого шанса.

Передохнув 8 минут, Мэттьюс оформил дубль — гол получился совсем другим, на этот раз Остон изящно подправил шайбу в ворота с пятака. Вопросов к Василевскому снова ноль.

Ну, а в третьем игровом отрезке Остон довел начатое до логического завершения и оформил уже четвертый (!) хет-трик в сезоне. Невольным помощником форварда «Мэйпл Лифс» стал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который буквально вложил в клюшку Мэттьюса хоккейный снаряд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b2CWPee02xE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого у американца стало 54 гола в сезоне — он повторил клубный рекорд, принадлежавший Рику Вэйву. Это достижение естественно будет побито, «Торонто» в регулярном чемпионате предстоит сыграть еще 13 матчей. Ну, а пока Мэттьюс господствует в гонке за «Морис Ришар Трофи»: ближайшего преследователя он опережает на 4 гола, а Александра Овечкина уже на 12!

«Тампа» же продолжает оставаться командой-загадкой — победители двух последних плей-офф чередуют победные серии с неудачными, то и дело выдают провальные игры, но списывать их со счетов пока никто не решается. Слишком уж свежи воспоминания о их триумфальных походах за Кубком Стэнли. Смогут ли «Молнии» снова превратится в хоккейную машину в решающей части хоккейного года?