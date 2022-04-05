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11:32 (мск), источник: Sport24

Русские доминируют в американском клубе! Тарасенко и компания забили 4 гола за матч, не пощадив «Аризону»

Наши парни организовали победу для «Сент-Луиса».

Сент-Луис
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Источник: AP 2022

Один из лидеров Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» в марте угодил в серьезный кризис — в 12 матчах команда из штата Миссури смогла одержать всего 3 победы. Вроде бы, и запас прочности у «Блюз» был серьезным, но к концу первого месяца зимы выяснилось, что все не так уж безоблачно — расстояние до 9-й строчки в турнирной таблицы, с которого клубы отправляются в отпуск, но никак не в плей-офф, стало дискомфортным. К радости своих фанатов на прошлой неделе «Музыканты» снова начали стабильно набирать очки: они сделали это в 4 встречах подряд, три их которых выиграли.

Приятная серия продолжилась в ночь с понедельника на вторник по московскому времени, когда в гости к «Сент-Луису» приехала несчастная «Аризона», закономерно разместившаяся на последнем месте в турнирной таблице Запада. Жалеть довольно беспомощного соперника «Блюз» не стали и уничтожили его за 12 минут второго периода. Уничтожили силами своей русской диаспоры.

Началось все с гола Ивана Барбашева — он сам закрыл зоны и сам же через несколько секунд оказался в нужное время в нужном месте, забрав добивание под воротами.

Ну, а дальше понеслась! Всего через 77 секунд Павел Бучневич и Роберт Томас довели шайбу до Владимира Тарасенко, который аккуратно упаковал ее в ближний угол броском из ближнего круга вбрасывания.

Затем русский концерт ненадолго прервался голом Брэйдена Шенна, но вскоре Бучневич напомнил, кто целиком и полностью отвечает за эту победу «Сент-Луиса». Кошмарная ошибка в своей зоне от Шейна Гостисбеера привела к выходу «2 в 1» и точному выстрелу воспитаннику череповецкого хоккея.

4:0 за один игровой отрезок — это был настоящий нокаут, но Тарасенко решил еще и добить соперника. Ближе к концу основного времени он вовремя накатил на дальний пятак и вонзил шайбу в ворота соотечественника Ивана Просветова. Голкипер не играл в НХЛ с января, но возвращение в состав получилось не слишком удачным, хотя каких-то особых претензий к Ивану быть и не может.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очередные голы позволили Тарасенко и Бучневичу подняться на две первые строчки в рейтинге самых забивающих игроков «Блюз» в нынешней регулярке, Барбашев замыкает топ-6. По количеству набранных очков трио наших форвардов находятся в шестерке лучших. При этом Бучневич и Барбашев давно побили свои снайперские и бомбардирские рекорды результативности за один сезон. Ставка на русских в штате Миссури пока играет!

Артем Гаев

Сент-Луис
5:1
0:0, 4:0, 1:1
Аризона
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