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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одноклубник Панарина избил белорусского хоккеиста во время матча

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Девилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» ознаменовался эффектной дракой.

Рейнджерс
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Источник: AP 2022

В середине первого периода встречи, которая проходит в Ньюарке, в схватку вступили белорусский форвард «Девилз» Егор Шарангович и защитник «Рейнджерс» Брейден Шнайдер. Инициатором поединка стал Шарангович, который заступился за своего одноклубника Йеспера Боквиста, пострадавшего от силового приема в исполнении Шнайдера. Победу в драке одержал игрок «Рейнджерс», разбивший белорусу лицо в кровь. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. Шарангович также был наказан двумя минутами как зачинщик драки и еще 10 минутами дисциплинарного штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс», получив численное преимущество, реализовали большинство и сравняли счет. Автором первого гола в матче стал Шарангович. Под занавес периода гости усилиями Криса Крайдера вышли вперед — 2:1.

Нью-Джерси
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Рейнджерс
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