Одноклубник Панарина избил белорусского хоккеиста во время матча

В середине первого периода встречи, которая проходит в Ньюарке, в схватку вступили белорусский форвард «Девилз» Егор Шарангович и защитник «Рейнджерс» Брейден Шнайдер. Инициатором поединка стал Шарангович, который заступился за своего одноклубника Йеспера Боквиста, пострадавшего от силового приема в исполнении Шнайдера. Победу в драке одержал игрок «Рейнджерс», разбивший белорусу лицо в кровь. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку. Шарангович также был наказан двумя минутами как зачинщик драки и еще 10 минутами дисциплинарного штрафа.