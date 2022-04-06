«Флорида» обыграла «Торонто» в матче НХЛ, уступая по ходу игры со счетом 1:5

ТАСС, 6 апреля. «Флорида» со счетом 7:6 в овертайме победила «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По ходу встречи хозяева уступали со счетом 1:5.

В составе «Флориды» шайбы забросили Сэм Рейнхарт (4-я и 32-я минуты), Радко Гудаш (33), Клод Жиру (38), Джонатан Юбердо (43, 63), Александр Барков (49). У «Торонто» отличились Уильям Нюландер (16), Митчелл Марнер (21, 22), Колин Блэквелл (23), Джейк Маззин (29), Джон Таварес (57).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вышел в стартовом составе, но был заменен на Спенсера Найта после четвертой пропущенной шайбы в начале второго периода. Россиянин отразил 10 бросков из 14. Нападающий «Торонто» Илья Михеев не сумел отличиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ou0-xcW9Ao8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 104 очка в 70 матчах. Команда уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Торонто» идет вторым с 96 очками за 70 игр.