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11:39 (мск), источник: Sport24

Капризов творит историю! У русской звезды 40 голов за сезон, он снова переписал клубный рекорд «Миннесоты»

Но «Дикарям» не помогли даже новые щитки Марка-Андре Флери.

Миннесота
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Источник: Reuters

Кирилл Капризов продолжает атаковать исторические рекорды «Миннесоты», постепенно становясь самым-самым в списках лучших достижений. Кто-то может сказать, что нынешние «Дикари» — это новодел, которому не так много лет, а количество ярких игроков в составе «Уайлд» было крайне небольшим, поэтому побить эти рекорды не так трудно. Отчасти это действительно так, но не стоит забывать и о том, что последние годы из-за пандемии весь хоккейный мир существовал в условиях полной неопределенности и хаоса, а сам Кирилл еще достаточно молод для того, чтобы говорить о пике карьеры.

Так или иначе, но в гостевом матче против «Нэшвилла» российский бомбардир «Зеленых» смог добраться до внушительной цифры — 40 голов за сезон. Правда, забить Кириллу удалось, когда «Миннесота» уже безнадежно проигрывала, и спасти встречу могло только чудо. Капризов сократил отставание в счете до двух шайб, здорово выстрелив в касание в большинстве, но импульсом к организации камбэка этот гол не стал.

Главным героем матча стал, увы, не Капризов, а нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен, который оформил первый в карьере хет-трик. Свой третий гол Джохансен забил в пустые ворота, а «Миннесота» откровенно разочаровала игрой, поскольку до этого были очень неплохие матчи с «Каролиной» и «Вашингтоном».

Российский форвард «Уайлд» стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забросившим 40 шайб за одну регулярку. Клубный рекорд принадлежит сразу двумя хоккеистам: словаку Мариану Габорику и канадцу Эрику Стаалу, которые отличились по 42 раза. Габорик добрался до такого рубежа в сезоне-2007/2008, а Стаал-старший — спустя 10 лет.

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24-летний Капризов в нынешнем сезоне забросил 40 шайб и сделал 47 результативных передач при показателе полезности «+22» и 28 минутах штрафного времени.

«Миннесота», которая борется за преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, уступила принципиальному сопернику по дивизиону. «Нэшвилл» пока владеет первой кубковой уайлд-кард, но имеет шансы для того, чтобы подняться. «Дикари», кроме поражения, потеряли из-за травмы одного из лидеров — защитника Мэтта Дамбу, а сама игра была отмечена большим количеством драк: только за первый период состоялось три боя.

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Максим Замятин

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