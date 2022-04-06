Остон Мэттьюс обошёл Овечкина по среднему количеству голов за матч в истории НХЛ

24-летний Мэттьюс забросил 253 шайбы в 399 матчах в НХЛ. Средний показатель голов за встречу у американца составляет 0,63. Он вышел на пятое место в истории НХЛ. 36-летний Овечкин провёл 1264 матча, в которых забросил 772 шайбы. Его показатель составляет 0,61, россиянин располагается на седьмом месте. Ниже, на восьмой позиции, находится канадская легенда Уэйн Гретцки — он забивал в среднем 0,6 гола за матч.