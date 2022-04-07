Овечкин эффектно нокаутировал чемпиона! Александр Великий выбил 1400 очков за карьеру, положив гол в ворота «Тампы»

В последнее время безоговорочно главной русской звезде Национальной хоккейной лиги Александру Овечкину пришлось уйти в тень. Отчасти в этом виноват календарь «Вашингтона», в котором значился лишь один матч за 8 дней. Но гораздо серьезнее вина Кирилла Капризова и Артемия Панарина, набравших чумовую форму, штампующих очки и устроивших гонку за звание лучшего русского бомбардира сезона. В ночь со среды на четверг по московскому времени великий Ови нашел способ исправить сложившуюся ситуацию.

Матч «Кэпиталз» против «Тампы» начался с подвигов других хоккеистов. Например, Евгений Кузнецов нарисовал симпатичный голевой пас на Джона Карлсона. Никита Кучеров ответил на это заброшенной с дальнего пятака шайбой. А Илья Самсонов совершил совершенно фантастический сэйв клюшкой, украв дубль у того же Кучерова.

Усилиями русских и не только русских хоккеистов команды к середине первого периода оформили счет 2:1, после чего настало время Овечкина. 43-й гол в сезоне получился нетипичным для легендарного снайпера. Во-первых, он был забит в контратаке. Во-вторых, для успеха Ови понадобилось два броска кряду. В-третьих, наносил он свои выстрелы не из любимого правого круга вбрасывания, а из левого. Но все непривычные обстоятельства не помешали Александру Великому увеличить преимущество «Вашингтона» и стать 21-м хоккеистом в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1400 очков. Легенда!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HSDp2lQ3xtM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До финальной сирены капитан «Столичных» напомнил о себе еще разок — его щелчок в большинстве заблокировал чех Ян Рутта, но розыгрыш хозяев все равно закончился голом, а их российскому лидеру досталась результативная передача.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hXFx1YclDh4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После двух обидных поражений со счетом 2:11 «Вашингтон» нокаутировал действующего чемпиона — кажется, проведенное на днях командное собрание пошло на пользу банде Овечкина. Осталось узнать, насколько хватит эффекта от этой встречи и сможет ли столичный клуб хоть как-то пошуметь в плей-офф?