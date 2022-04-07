Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Ванкувер
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Сиэтл
41
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Тампа-Бэй
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Детройт
13
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
18.04
Торонто
Айлендерс
13
16.04
Бостон
Питтсбург
24
15.04
Ванкувер
Аризона
51
11.04
Чикаго
Даллас
Б
01
05:00
Анахайм
Калгари
24
05:00
Вегас
Ванкувер
15
03:00
Сент-Луис
Сиэтл
41
02:30
Вашингтон
Тампа-Бэй
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:03 (мск), источник: Sport24

Овечкин эффектно нокаутировал чемпиона! Александр Великий выбил 1400 очков за карьеру, положив гол в ворота «Тампы»

Король вернулся.

Вашингтон
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В последнее время безоговорочно главной русской звезде Национальной хоккейной лиги Александру Овечкину пришлось уйти в тень. Отчасти в этом виноват календарь «Вашингтона», в котором значился лишь один матч за 8 дней. Но гораздо серьезнее вина Кирилла Капризова и Артемия Панарина, набравших чумовую форму, штампующих очки и устроивших гонку за звание лучшего русского бомбардира сезона. В ночь со среды на четверг по московскому времени великий Ови нашел способ исправить сложившуюся ситуацию.

Матч «Кэпиталз» против «Тампы» начался с подвигов других хоккеистов. Например, Евгений Кузнецов нарисовал симпатичный голевой пас на Джона Карлсона. Никита Кучеров ответил на это заброшенной с дальнего пятака шайбой. А Илья Самсонов совершил совершенно фантастический сэйв клюшкой, украв дубль у того же Кучерова.

Усилиями русских и не только русских хоккеистов команды к середине первого периода оформили счет 2:1, после чего настало время Овечкина. 43-й гол в сезоне получился нетипичным для легендарного снайпера. Во-первых, он был забит в контратаке. Во-вторых, для успеха Ови понадобилось два броска кряду. В-третьих, наносил он свои выстрелы не из любимого правого круга вбрасывания, а из левого. Но все непривычные обстоятельства не помешали Александру Великому увеличить преимущество «Вашингтона» и стать 21-м хоккеистом в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1400 очков. Легенда!

Во время загрузки произошла ошибка.

До финальной сирены капитан «Столичных» напомнил о себе еще разок — его щелчок в большинстве заблокировал чех Ян Рутта, но розыгрыш хозяев все равно закончился голом, а их российскому лидеру досталась результативная передача.

Во время загрузки произошла ошибка.

После двух обидных поражений со счетом 2:11 «Вашингтон» нокаутировал действующего чемпиона — кажется, проведенное на днях командное собрание пошло на пользу банде Овечкина. Осталось узнать, насколько хватит эффекта от этой встречи и сможет ли столичный клуб хоть как-то пошуметь в плей-офф?

Артем Гаев

Вашингтон
4:3
3:2, 1:0, 0:1
Тампа-Бэй
 «Это было ужасно». Агата Муцениеце рассказала, как «сумасшедший сосед» портил ей жизнь
5 главных секретов красивых ягодиц
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь