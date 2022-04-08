Мэттьюс побил исторический рекорд НХЛ по забитым голам в сезоне среди американцев

Дубль в составе «Торонто» оформил американский нападающий Остон Мэттьюс. Теперь на его счету 56 заброшенных шайб в текущем сезоне. Это означает, что он побил исторический рекорд среди американских игроков по забитым голам в течение одной регулярки НХЛ.

Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1988/1989 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах,. А в сезоне-1995/1996 Яромир Ягр («Питтсбург») — в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») — в 60 и Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») — в 62.