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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Мэттьюс побил исторический рекорд НХЛ по забитым голам в сезоне среди американцев

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Дубль в составе «Торонто» оформил американский нападающий Остон Мэттьюс. Теперь на его счету 56 заброшенных шайб в текущем сезоне. Это означает, что он побил исторический рекорд среди американских игроков по забитым голам в течение одной регулярки НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Джимми Карсон в сезоне-1987/1988 и Кевин Стивенс в регулярном чемпионате-1992/1993 забросили по 55 шайб.

Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1988/1989 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах,. А в сезоне-1995/1996 Яромир Ягр («Питтсбург») — в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») — в 60 и Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») — в 62.

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