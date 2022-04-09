«Айлендерс» победили «Каролину» в матче НХЛ. Сорокин отразил 19 бросков

ТАСС, 9 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу на «Пи-эн-си-арене» в Роли (штат Северная Каролина, США).

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (29-я минута) и Кайл Палмьери (60). У «Каролины» отличился Винсент Трошек (60).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков из 20 и одержал 23-ю победу в 44 матчах текущего сезона. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не сумел отличиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z-aoQsqcr-U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» набрали 75 очков в 70 матчах, команда занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона. «Каролина» идет первой, набрав 100 очков за 72 игры.