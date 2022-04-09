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09:53 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» победили «Каролину» в матче НХЛ. Сорокин отразил 19 бросков

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Айлендерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 9 апреля. «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу на «Пи-эн-си-арене» в Роли (штат Северная Каролина, США).

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (29-я минута) и Кайл Палмьери (60). У «Каролины» отличился Винсент Трошек (60).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 бросков из 20 и одержал 23-ю победу в 44 матчах текущего сезона. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не сумел отличиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Айлендерс» набрали 75 очков в 70 матчах, команда занимает пятую строчку в таблице Столичного дивизиона. «Каролина» идет первой, набрав 100 очков за 72 игры.

Следующий матч «Айлендерс» проведут 10 апреля в гостях против «Сент-Луиса». «Каролина» 11 апреля сыграет дома с «Анахаймом».

Каролина
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Айлендерс
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