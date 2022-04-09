Капризов в двух голах от Овечкина! Русский талант красиво забил в касание и приблизился к лидерам спора снайперов

«Миннесота» приехала на выездную встречу против «Сент-Луиса» после обидного поражения от «Нэшвилла» (2:6), когда у «Дикарей» кроме связки Кирилла Капризова и Матса Цукарелло было абсолютно некого выделить. Хоккеистам «Уайлд» необходимо было реабилитироваться, тем более, что это снова была игра против соперников по Центральному дивизиону, а поражение от «Блюз» в Зимней классике (4:6) еще не забылось.

Преодолеть небольшую игровую яму Капризов и компания старались как могли, но добыть победу снова не получилось. При этом, первая половина игры осталась за «Миннесотой», которая пропустила быстрый гол в большинстве от Павла Бучневича, но затем действовала более активно.

В середине первого периода лидер «Блюзменов» Владимир Тарасенко получил малый штраф, нарушив правила на Капризове, и хотя это удаление осталось нереализованным, вскоре Кевин Фиала сравнял счет, а во втором периоде новокузнечанин отличился сам. Капризов блестяще воспользовался моментом, когда шайба выскочила из угла чужой зоны прямо на пятачок, где не было никого из защитников, и Кириллу оставалось лишь разобраться с голкипером Вилле Хуссо, что и был сделано. Голевую передачу никому из «Дикарей» в том эпизоде не засчитали, а полноправным соавтором гола может считать себя защитник «Блюз» Роберт Бортуццо, который и поспособствовал такому шикарному моменту для российского форварда «Уайлд».

Это был 41-й гол Капризова в регулярном чемпионате. Кирилл на дистанцию в две шайбы подобрался к Александру Овечкину (43, четвертое место в споре лучших снайперов сезона), но ближайшей целью для Капризова должен стать Коннор Макдэвид, у которого лишь на один гол больше.

На самом старте третьего периода «Миннесота» увеличила преимущество и сделала счет 3:1, но этого оказалось недостаточно, чтобы рассчитывать на победу. Уже к середине двадцатиминутки Джастин Фолк и Брэйден Шенн восстановили равновесие, а если бы в одном из эпизодов Дмитрий Куликов не спас команду, то «Дикари» проиграли бы в основное время.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_bO5GDapo6s" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В овертайме Роберт Томас при поддержке Тарасенко принес два очка хозяевам, что было абсолютно заслуженно.

Что же до Капризова, то его 42-я шайба станет повторением клубного рекорда «Миннесоты» по голам за сезон, а пока что Кирилл повторил достижение Мариана Габорика по количеству шайб в равных составах (по 30).