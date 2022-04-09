Матч НХЛ «Флорида» — «Баффало» завершился массовой дракой

По три хоккеиста с каждой стороны устроили массовую толкучку после того, как форвард «Пантер» Сэм Беннетт врезался в защитника Расмуса Далина. Оппоненты обменялись парой незначительных ударов, после чего, судьи разняли конфликтующих.