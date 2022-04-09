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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч НХЛ «Флорида» — «Баффало» завершился массовой дракой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды» и «Баффало» устроили настоящее шоу в рамках матча регулярного сезона НХЛ.

Флорида
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Помимо семи заброшенных шайб в драматичном матче, игроки решили повеселить публику с финальной сиреной.

По три хоккеиста с каждой стороны устроили массовую толкучку после того, как форвард «Пантер» Сэм Беннетт врезался в защитника Расмуса Далина. Оппоненты обменялись парой незначительных ударов, после чего, судьи разняли конфликтующих.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Флориды», которая является лидером в конференции. Хоккеисты «Баффало» после поражения потеряли окончательные шансы на попадание в плэй-офф.

Флорида
4:3
1:3, 2:0, 1:0
Баффало
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