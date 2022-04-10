Овечкин забил и уже догнал Хоу! Русский снайпер продолжает штурмовать исторические рекорды в Америке

«Вашингтон» приехал в Питтсбург на выездной матч против «Пингвинов», имея в пассиве два поражения в трех последних матчах, но предыдущая встреча с «Тампой» внушила оптимизм в надежды болельщиков «Кэпиталз». Внутреннее собрание и разговор по душам между игроками дал свой эффект: хоккеисты «Столичных» стали действовать более собранно и допускали гораздо меньше ошибок. Ну, а российские герои «Кэпиталз» не ушли без заброшенных шайб.

Впрочем, сначала настала очередь Евгения Малкина, который поучаствовал в реализации численного преимущества Брайаном Растом и отдал 700-ю голевую передачу в своей карьере. 700 пасов — это элитный клуб НХЛ, куда россиянин смог попасть: лишь 22 хоккеиста в истории НХЛ достигли этой отметки быстрее, чем 35-летний Малкин, которому потребовалось для этого 976 игр. Среди действующих игроков лиги быстрее 700 передач оформил только капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (856 матчей).

«Вашингтон» смог достаточно быстро отыграться усилиями Маркуса Юханссона, а чуть позже Дмитрий Орлов вывел гостей вперед мощным точным щелчком.

Хозяева ответили на это шайбами Картера и Бойла, снова перехватив инициативу, но после перерыва настало время Александра Овечкина. «Вашингтон» имел продолжительное преимущество в формате «пять на три», и в большинстве забросил свою 44-ю шайбу в сезоне.

Этот гол стал 774-м в карьере Ови, и до второго места в истории, которое занимает легендарный Горди Хоу, Александру теперь не хватает 27 шайб. А вот по голам за сезон среди хоккеистов, которым стукнуло 36 лет, Овечкин уже догнал Хоу, но 44 гола — это лишь второе место, поскольку лидерство принадлежит Теему Селянне (48 голов).

Кроме этого, Овечкин заработал еще несколько статистических «плюшек». Россиянин забил голкиперу «Питтсбурга» Тристану Джарри, который стал 158-м вратарем, который пропускал от Александра. Большему количеству стражей ворот забивали только Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164). Любопытно, что это был уже седьмой матч Овечкина против Джарри, и забить голкиперу «Питтсбурга» удалось только теперь.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i_PWMC6_ECM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не ушел со льда без гола и Евгений Кузнецов, который поразил пустые ворота при игре в меньшинстве. Челябинец прервал пятиматчевую безголевую серию и набрал очки в третьей встрече подряд (1 гол, 3 передачи).

Ну, а от Овечкина (44 гола) все ждут голевого «полтинника». Пока он остается четвертым по количеству голов в этом сезоне, уступая Остону Мэттьюсу (56), Леону Драйзайтлю (50) и Крису Крайдеру (49). Ови по-арежнему настроен выбить отметку в 50 голов в девятый раз в своей карьере — он идет в темпе ровно на 50 шайб.