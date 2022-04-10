«О боже, что этот Панарин делает!» Русский бомбардир «Рейнджерс» набрал 3 очка и зажег на пресс-конференции

Сначала — о том, как Хлебушек юморил во время общения с журналистами после матча с «Оттавой», где Артемий Панарин стал главным героем, набрав 3 (1+2) очка. Один из лучших снайперов сезона Крис Крайдер, отвечая на вопрос корреспондентов, делал Панарину большой комплимент, отмечая, что Артемий — очень важная часть команды и игрок «больших матчей», который умеет на площадке все.

Панарин дослушал ответ партнера до конца, а потом выдал на английском.

«Это потрясающе, как работает мой английский язык. Когда Крайдер говорил эти вещи, я понял абсолютно все», — сказал россиянин, после чего последовал взрыв хохота.

Затем Панарина спросили про игру Игоря Шестеркина, который сидел тут же, на соседнем кресле и тоже общался с журналистами.

«Еще бы он забивать умел, тогда бы мог смело просить больше денег. А так ему цена — полтора миллиона пока», — шутканул Панарин в адрес Шестеркина.

«Он обещал поделиться своим контрактом, если я буду забивать», — ответил Игорь.

«Да, но только если Байден снизит налоги», — парировал Артемий и вполне заслужил благосклонность прессы в свой адрес.

Матч против «Оттавы» стал для него 26-м в сезоне, в котором он набрал более одного очка, а всего таких игр за карьеру у него 73, и это четвертый показатель в НХЛ за последние четыре сезона. Более того, среди тех, кто дебютировал за океаном в сезоне-2015/2016 Артемий — самый результативный крайний нападающий (557 очков, 184 гола и 373 передачи).

В середине первого периода Панарин хитрым броском с пятачка пробил голкипера «Сенаторз» Антона Форсберга и открыл третий десяток своих голов в нынешнем сезоне.

Однако куда более эффектным был пас Панарина на Эндрю Коппа после первого перерыва. С этим партнером Артемий нашел общий язык удивительно быстро, а великолепный поперечный перевод от борта на дальнюю штангу выглядел просто шедевром.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ITVLAN8-1l4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, и передача на Райана Строума из-за чужих ворот, после которой проще было попасть, чем промахнуться, тоже была настоящим хоккейным искусством. Очевидно, что перед плей-офф Панарин набрал потрясающую форму у него 16 очков в последних 10 матчах и 32 балла в последних 20 встречах.

Что же касается матчей, в которых Панарин набирал 3 очка и более, то таких у парня из Коркино набралось уже 59 за карьеру. С момента появления в НХЛ в том самом сезоне-2015/2016 только два парня пополняли баланс на «трешечку» чаще: их имена Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

«Панарин контролировал ситуацию на протяжении всего матча, он вел игру. Это хоккеист мирового уровня. Мы сидели на скамейке и говорили друг другу: “Боже мой, посмотри, что этот Панарин делает!”. Вот так он играл сегодня вечером», — восхитился россиянином Райан Строум.