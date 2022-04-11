Ледяное спокойствие! Овечкин забил за две секунды до конца матча и повторил рекорд Буре

До начала очередного розыгрыша Кубка Стэнли осталось совсем немного времени. Многие участники уже известны, многие неудачники — тоже. И пусть на Востоке уже практически всё понятно, некоторые клубы всё ещё должны закрепить свои позиции в плей-офф де-юре.

Двумя такими клубами являются «Вашингтон» и «Бостон», которые сегодня сошлись в очной встрече. Для «Кэпиталз» это был бэк-ту-бэк — вчера «столичные» в результативном матче оказались сильнее других конкурентов за более высокий посев из «Питтсбурга», в то время как «Брюинз» двумя днями ранее в овертайме переиграли действующих чемпионов из «Тампы».

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 28, 16.04.2022, 19:30 Бостон 2 Питтсбург 4

Сегодняшние хозяева выглядели куда менее активно по сравнению с «мишками» — видимо, усталость давала о себе знать. При этом и «Бостон», несмотря на бодрое начало, преимуществом завладеть не сумел. Поэтому во втором периоде «Вашингтон» взял инициативу в свои руки — Джон Карлсон открыл счёт спустя четыре с половиной минуты после перерыва.

Подопечным Брюса Кэссиди хватило всего минуты в середине периода, чтобы перехватить лидерство в матче. 7:55 — Кёртис Лазар восстанавливает равенство на табло, 8:55 — Эрик Хаула выводит «мишек» вперёд. Правда, ненадолго — через шесть минут Том Уилсон вновь заставил команды начинать всё сначала.

Гораздо лучше получилось у «Кэпиталз» — Ларс Эллер благодаря необычному рикошету застал врасплох Линуса Улльмарка и во второй раз поставил «Брюинз» в положение догоняющих. Времени, чтобы отыграться, у гостей было достаточно — почти 13 минут. Однако они нанесли всего семь бросков в створ в заключительной трети, а этого было явно недостаточно. Игра шла к логическому завершению, но чего-то ей всё равно не хватало. И те зрители, которые любят покидать свои места до сирены, этот недостающий элемент пропустили.

За несколько секунд до окончания встречи два форварда «столичных» вышли на одного защитника «Бостона», защищавшего пустые ворота. Для опытных и мастеровитых игроков разобраться в такой ситуации — дело техники. Тем более когда один из них Евгений Кузнецов, а второй — Александр Овечкин. 92-й номер сделал передачу капитану, и тот уже без всякого сопротивления спокойно забросил шайбу в сетку. Хотя ещё чуть-чуть, и гола могло бы не состояться — снаряд пересёк линию всего за две секунды до сирены! Александр же, никуда не торопясь, наносил бросок с ледяным спокойствием.