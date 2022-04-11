Шайба Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Баффало»
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 5:0.
Тампа-Бэй
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 5:0.
Отличились Кори Перри, Онджей Палат, Брэндон Хэгел, Никита Кучеров и Росс Колтон.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе.
После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 63 очками — на 12-й строчке.