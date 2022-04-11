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11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шайба Кучерова помогла «Тампе» разгромить «Баффало»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 5:0.

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Источник: Reuters

Отличились Кори Перри, Онджей Палат, Брэндон Хэгел, Никита Кучеров и Росс Колтон.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 63 очками — на 12-й строчке.

Тампа-Бэй
5:0
2:0, 2:0, 1:0
Баффало
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