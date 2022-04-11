Малкин разбил лицо в кровь канадскому провокатору, а Капризов повторил клубный рекорд

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 28, 16.04.2022, 19:30 Бостон 2 Питтсбург 4

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел не лучший свой матч — может быть, сказалось раннее начало игры в воскресенье? Малкин присутствовал на льду при первом голе «Нэшвилла», мало чем запомнился в атаке, да еще и может нарваться на дисквалификацию за момент с ударом Марка Боровецки.

Канадский защитник «Предаторз» известен как провокатор и любитель сыграть грязно: что же он мог сказать Малкину? В любом случае, российский форвард проявил несдержанность, сперва выбив клюшку у соперника, а затем ударив его в лицо. Боровецки покидал лед в крови.

Последние игры складываются для Малкина неудачно: пять матчей подряд он закончил с отрицательным показателем полезности, набрав в них всего 2 (0+2) очка. Время до плей-офф еще есть, но агрессивность Евгения настораживает.

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Главным героем матча же стал Сидни Кросби: в своей 1100-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 3 (2+1) очка, добившись отметки в 1400 очков. Быстрее него в истории лиги такого результата достигали лишь шесть хоккеистов.

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Капризов продолжает забивать

Матч с «Лос-Анджелесом» начался для «Миннесоты» кошмарно — гости отличились трижды за 10 минут. Камбэк «Дикарей» стартовал с удачного розыгрыша большинства: после прострела Капризова шайба срикошетила от защитника «Кингз» Мяяття прямо в ворота. Гол стал для Капризовым 42-м в сезоне, и он повторил рекорд клуба по голам за сезон — уже следующий гол позволит ему обогнать Мариана Габорика.

Пожалуй, главное открытие «Миннесоты» — нападающий Мэттью Болди. 21-летний игрок стал одним из главных героев МЧМ-2021, выиграв золото с молодежной сборной США, а потом уверенно заиграл в АХЛ. Старт карьеры в НХЛ не заставил себя ждать. После гола в ворота «Кингз» на его счету уже 27 (12+15) очков в 35 матчах.

Уже во втором периоде счет сравнял защитник Сперджен, активно сыгравший на перехвате и уверенно разобравшийся с Петерсеном. А вскоре Зуккарелло классно сориентировался на вбрасывании и забил гол, оказавшийся в итоге победным.

«Миннесота» давно гарантировала себе место в плей-офф, а вот для «Лос-Анджелеса» потеря очков слишком опасна. «Вегас» отстает на два очка при матче в запасе: борьба за место в восьмерке впереди.