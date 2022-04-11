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11:09 (мск), источник: Sport24

Русский талант вывел из себя легенду Канады! Гецлаф вырывался из рук судей, чтобы побить Свечникова

Андрей выдал очень яркий вечер.

Каролина
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Источник: Reuters

Каким-же насыщенным получился матч против «Анахайма» для российского форварда «Каролины» Андрей Свечникова. Именно он открыл гол в этой игре, аккуратно подставив клюшку под бросок Брэди Шея.

Именно он результативным ассистом поучаствовал в победной атаке «Харрикейнз».

Именно он провел главный силовой прием вечера, размазав по борту Кевина Шаттенкирка.

Наконец, именно Свечникова вспоминали после неудачной попытки нападающего «Дакс» Тревора Зеграса забить лакроссом — в НХЛ этот трюк носит имя Андрея, ведь именно он успешно исполнил его первым.

Но самый яркий эпизод с участием Андрея случился во втором периоде. Сначала он о чем-то долго беседовал с 36-летним Райаном Гецлафом во время вбрасывания, затем подножкой уложил ветерана на лед и в итоге по полной вывел легенду из себя. Гецлаф, который по окончанию этого сезона завершит карьеру, рвался расправиться со Свечниковым, не замечал державших его судей и продолжал психовать, оказавшись в штрафном боксе. Даже удивительно, что после возвращения на лед двукратный олимпийский чемпион не предпринял новые попытки наказать обидчика.

Возвращаясь к делам хоккейным, стоит сказать, что победа со счетом 5:2 подняла «Каролину» на третью строчку в сводной таблице лиги, Свечников же продолжает переписывать личный рекорд результативности — теперь у него 64 балла (28 голов). Интересно, сможет ли банда молодых талантов наконец-то по-настоящему пошуметь в плей-офф?

Каролина
5:2
3:2, 0:0, 2:0
Анахайм
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